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समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी दुनिया बसती है, जो किसी सपने से कम नहीं। चमकदार कोरल रीफ, रंग-बिरंगी मछलियां, विशाल समुद्री जीव और रहस्यमयी अंडरवॉटर लैंडस्केप, ये सब मिलकर डाइविंग को एक अविस्मरणीय अनुभव बना देते हैं। दुनिया के कुछ खास डाइविंग स्पॉट्स न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, बल्कि वहां का बायोडायवर्सिटी और अनोखा समुद्री जीवन उन्हें और भी खास बनाता है। (Photo Source: Pexels)