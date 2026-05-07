अंडरवॉटर एडवेंचर के शौकीनों के लिए बेस्ट डाइविंग डेस्टिनेशन, समंदर की गहराइयों में छिपी इन जगहों की खूबसूरती कर देगी हैरान
Best Diving Spots: दुनिया भर में कई ऐसे डाइविंग स्पॉट्स हैं, जो अपनी अनोखी बायोडायवर्सिटी, टोपोग्राफी और कंजर्वेशन एफर्ट के कारण खास माने जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ जगहों के बारे में जो डाइवर्स के लिए परफेक्ट स्पॉट हो सकते हैं।
समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी दुनिया बसती है, जो किसी सपने से कम नहीं। चमकदार कोरल रीफ, रंग-बिरंगी मछलियां, विशाल समुद्री जीव और रहस्यमयी अंडरवॉटर लैंडस्केप, ये सब मिलकर डाइविंग को एक अविस्मरणीय अनुभव बना देते हैं। दुनिया के कुछ खास डाइविंग स्पॉट्स न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, बल्कि वहां का बायोडायवर्सिटी और अनोखा समुद्री जीवन उन्हें और भी खास बनाता है। (Photo Source: Pexels)
बाजा कैलिफोर्निया सुर (मेक्सिको) बाजा कैलिफोर्निया सुर को ‘अंडरवॉटर सुपरहाइवे’ भी कहा जाता है। यहां समुद्री जीवों का प्रवास (माइग्रेशन) देखने लायक होता है। कभी विशाल व्हेल्स नजर आती हैं तो कभी हजारों की संख्या में रे (rays) मछलियों के झुंड। हर मौसम में यहां कुछ नया देखने को मिलता है, जो डाइवर्स को बार-बार आकर्षित करता है। (Photo Source: Pexels)
फकारावा (फ्रेंच पोलिनेशिया) फकारावा एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है, जो अपनी ‘शार्क वॉल’ के लिए मशहूर है। यहां सैकड़ों ग्रे रीफ शार्क एक साथ तैरती नजर आती हैं, जो समुद्र के सबसे रोमांचक दृश्यों में से एक है। यह जगह एडवेंचर और थ्रिल चाहने वालों के लिए परफेक्ट है। (Photo Source: Pexels)
फिजी फिजी को ‘सॉफ्ट कोरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड’ कहा जाता है। यहां के कोरल रीफ इतने रंगीन और चमकदार होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हों। ग्रेट व्हाइट वॉल जैसे डाइव साइट्स में नीले-सफेद कोरल का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। (Photo Source: Pexels)
फ्लोरिडा (अमेरिका) फ्लोरिडा तेजी से व्रेक डाइविंग (शिपव्रेक डाइविंग) के लिए मशहूर हो रहा है। यहां पुराने जहाजों को समुद्र में डुबोकर आर्टिफिशियल रीफ बनाया जा रहा है, जिससे समुद्री जीवन को नया घर मिलता है। ये जहाज अब मछलियों और अन्य जीवों का बसेरा बन चुके हैं। (Photo Source: Pexels)
ओकिनावा (जापान) ओकिनावा खासकर इशिगाकी द्वीप के आसपास मंता रे के लिए जाना जाता है। यहां डाइवर्स को मंता रे की खूबसूरत ‘डांस’ देखने का मौका मिलता है, जो समुद्र के सबसे आकर्षक दृश्यों में से एक है। साफ और नीला पानी इस अनुभव को और खास बना देता है। (Photo Source: Pexels)