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भारत में सब्जियों के फूलों का इस्तेमाल सिर्फ सजावट के लिए नहीं, बल्कि स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजनों के रूप में भी किया जाता है। अलग-अलग राज्यों में इन फूलों से बनी खास डिशेज सदियों से परंपरा का हिस्सा रही हैं। आइए जानते हैं ऐसे 9 वेजिटेबल फ्लावर, जिन्हें भारत में बड़े चाव से पकाया जाता है। (Photo Source: Pexels)