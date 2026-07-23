भारत, जापान, पोलैंड से लैटिन अमेरिका तक, हर जगह अलग अंदाज में बनता है कटलेट, हर देश की रेसिपी और फ्लेवर है खास
कटलेट सिर्फ एक स्नैक नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों की लोकप्रिय डिश है। हर जगह इसे स्थानीय स्वाद, मसालों और पकाने के अलग-अलग तरीकों से तैयार किया जाता है। जापान के चिकन कट्सु से लेकर भारत के मसालेदार कटलेट तक, आइए जानते हैं दुनिया के कुछ सबसे मशहूर और स्वादिष्ट कटलेट्स के बारे में।
कटलेट एक ऐसी डिश है जिसे दुनिया के अलग-अलग देशों में अपने-अपने अंदाज में बनाया जाता है। कहीं इसे ब्रेडक्रंब में लपेटकर डीप फ्राई किया जाता है, तो कहीं मसालों और सब्जियों के साथ तैयार किया जाता है। हर देश की अपनी खास रेसिपी और स्वाद इस साधारण डिश को बेहद खास बना देते हैं। आइए जानते हैं दुनिया के कुछ लोकप्रिय कटलेट्स के बारे में। (Photo Source: Pexels)
चिकन कट्सू – जापान जापान का चिकन कट्सू दुनिया भर में काफी लोकप्रिय है। इसमें चिकन के टुकड़ों को पैंको (जापानी ब्रेडक्रंब) से कोट करके सुनहरा और कुरकुरा होने तक फ्राई किया जाता है। इसे आमतौर पर चावल, जापानी करी और कट्सू सॉस के साथ परोसा जाता है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से रसदार यह डिश जापानी भोजन का खास हिस्सा है। (Photo Source: Pexels)
क्रोकेट – यूरोप क्रोकेट यूरोप के कई देशों में पसंद की जाने वाली डिश है। इसे मैश किए हुए आलू, पनीर, मांस या सब्जियों की फिलिंग से तैयार किया जाता है। मिश्रण को रोल या पैटी का आकार देकर ब्रेडक्रंब में लपेटा जाता है और फिर डीप फ्राई किया जाता है। बाहर से कुरकुरा और अंदर से मुलायम क्रोकेट स्नैक के रूप में बेहद पसंद किया जाता है। (Photo Source: Pexels)
भारतीय कटलेट – भारत भारत का कटलेट मसालों से भरपूर स्वाद के लिए जाना जाता है। इसे उबले आलू, मिक्स सब्जियों, पनीर, चिकन या कीमे से तैयार किया जाता है। मसालों के साथ मिश्रण बनाकर पैटी का आकार दिया जाता है और फिर हल्का या डीप फ्राई किया जाता है। इसे हरी चटनी, टोमैटो सॉस या चाय के साथ नाश्ते और स्ट्रीट फूड के रूप में खूब पसंद किया जाता है। (Photo Source: Pexels)
कोटलेट शाबोवी – पोलैंड पोलैंड का पारंपरिक कोटलेट शाबोवी पोर्क कटलेट से बनाया जाता है। मांस को पतला करके ब्रेडक्रंब में लपेटा जाता है और फिर सुनहरा होने तक तला जाता है। इसे आमतौर पर मैश किए हुए आलू, उबली सब्जियों या सलाद के साथ परोसा जाता है। यह पोलिश परिवारों के पारंपरिक भोजन का अहम हिस्सा माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
मिलानेसा – लैटिन अमेरिका मिलानेसा अर्जेंटीना, उरुग्वे और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों की लोकप्रिय डिश है। यह यूरोपीय श्निट्जेल से प्रेरित मानी जाती है। इसमें पतले मांस को ब्रेडक्रंब में लपेटकर फ्राई किया जाता है। इसे फ्रेंच फ्राइज, सलाद या सैंडविच के रूप में भी परोसा जाता है। इसका कुरकुरा स्वाद इसे हर उम्र के लोगों का पसंदीदा बनाता है। (Photo Source: Pexels)
श्निट्जेल – ऑस्ट्रिया और जर्मनी श्निट्जेल ऑस्ट्रिया और जर्मनी की प्रसिद्ध डिश है। इसमें मांस के पतले टुकड़े को ब्रेडक्रंब से कोट कर डीप फ्राई किया जाता है। यह बाहर से बेहद क्रिस्पी और अंदर से मुलायम होता है। इसे आलू, सलाद, नींबू और विभिन्न सॉस के साथ परोसा जाता है। इसकी सादगी और स्वाद इसे दुनियाभर में लोकप्रिय बनाते हैं। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: आखिर चिप्स के पैकेट आधे खाली क्यों होते हैं, इसके पीछे है बड़ा वैज्ञानिक कारण)