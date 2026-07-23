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भारतीय कटलेट – भारत

भारत का कटलेट मसालों से भरपूर स्वाद के लिए जाना जाता है। इसे उबले आलू, मिक्स सब्जियों, पनीर, चिकन या कीमे से तैयार किया जाता है। मसालों के साथ मिश्रण बनाकर पैटी का आकार दिया जाता है और फिर हल्का या डीप फ्राई किया जाता है। इसे हरी चटनी, टोमैटो सॉस या चाय के साथ नाश्ते और स्ट्रीट फूड के रूप में खूब पसंद किया जाता है। (Photo Source: Pexels)