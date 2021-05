1 / 9

राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) से शादी के बाद डिपंल कपाड़िया (Dimple Kapadia) बेहद खुश थीं, लेकिन उनकी खुशी का ये आलम लंबा नहीं था। शादी के कुछ सालों बाद ही राजेश और डिंपल में कई कारणों से तनाव बढ़ने लगा था। राजेश खन्ना का व्यवहार, उनके अफेयर और बेपरवाही के कारण डिंपल बेहद दुखी थीं और यही कारण था कि एक दिन वह राजेश को छोड़कर अपने पिता के पास चली गई थीं। राजेश खन्ना: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार (Rajesh Khanna: The Untold Story of India's First Superstar) लिखने वाले यासिर उस्मान (Yasir usman) कि किताब में यहां तक लिखा है कि डिंपल राजेश खन्ना से तलाक लेने काम बन चुकी थीं। इतना ही नहीं राजेश भी अपनी जिंदगी में आए सूनेपन से सुसाइड करने का सोच रहे थे।