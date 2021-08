1 / 6

Actors First Wife's Children Involved in Second Marriage: बॉलीवुड हो या टेलीवुड कई स्टार्स ऐसे हैं, जिन्होंने दूसरी शादियां भी की हैं। पहली शादी असफल रहने के बाद इन स्टार्स ने जब दूसरी शादी की तो उनकी शादी में उनकी पहली पत्नी के बच्चे भी शामिल हुए थे। यहां आपको कुछ ऐसे ही सेलेब्स से मिलवाने जा रहे हैं, जिनकी दूसरी शादी पर उनकी पहली पत्नी ने अपने बच्चों को शादी में शरीक होने से रोका नहीं था। इतना ही नहीं, कुछ की मां अपने अपने बच्चों को खुद सजा कर पिता की दूसरी शादी में भेजा था। वहीं एक एक्ट्रेस ऐसी थी जो अपने बच्चों के साथ मिलकर अपने पति की दूसरी शादी की तैयारिंया की थी।