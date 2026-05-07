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दुनिया की कई मशहूर खाने की चीजें असल में किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा नहीं थीं। ये या तो गलती से बन गईं, किसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा थीं या फिर अचानक हुए छोटे-से हादसे ने इन्हें जन्म दिया। लेकिन मजेदार बात यह है कि आज यही चीजें लोगों की सबसे पसंदीदा फूड आइटम्स बन चुकी हैं। कभी-कभी जिंदगी में हुई छोटी गलतियां भी बड़े कमाल कर जाती हैं। खाने की दुनिया में भी ऐसा कई बार हुआ, जहां एक साधारण भूल ने इतिहास रच दिया। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ लोकप्रिय चीजों के बारे में जो गलती से बन गईं।