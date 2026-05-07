चॉकलेट चिप कुकीज से नाचोज तक, गलती से हुआ था इन मशहूर फूड्स का आविष्कार, जानिए इनकी कहानी
Foods Born by Accident: कई बार अनजाने में हुई छोटी-सी भूल भी कुछ ऐसा बना देती है जो पूरी दुनिया को पसंद आ जाए। ऐसे ही कुछ लोकप्रिय फूड्स भी हैं जो गलती, एक्सपेरिमेंट या अचानक हुए हादसों की वजह से अस्तित्व में आए। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ मशहूर फूड्स के बारे में…
दुनिया की कई मशहूर खाने की चीजें असल में किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा नहीं थीं। ये या तो गलती से बन गईं, किसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा थीं या फिर अचानक हुए छोटे-से हादसे ने इन्हें जन्म दिया। लेकिन मजेदार बात यह है कि आज यही चीजें लोगों की सबसे पसंदीदा फूड आइटम्स बन चुकी हैं। कभी-कभी जिंदगी में हुई छोटी गलतियां भी बड़े कमाल कर जाती हैं। खाने की दुनिया में भी ऐसा कई बार हुआ, जहां एक साधारण भूल ने इतिहास रच दिया। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ लोकप्रिय चीजों के बारे में जो गलती से बन गईं।
पोटैटो चिप्स पोटैटो चिप्स की शुरुआत गुस्से में हुई थी। कहा जाता है कि शेफ जॉर्ज क्रम एक ग्राहक की शिकायत से परेशान हो गए थे। ग्राहक बार-बार कह रहा था कि आलू बहुत मोटे कटे हैं। गुस्से में शेफ ने आलू को बेहद पतला काटकर ज्यादा नमक डाल दिया। लेकिन यह कुरकुरा स्नैक लोगों को इतना पसंद आया कि बाद में यह पूरी दुनिया में मशहूर हो गया।
आइसक्रीम कोन एक मेले में आइसक्रीम बेचने वाले के पास कटोरियां खत्म हो गई थीं। तभी पास में वॉफल बेच रहे व्यक्ति ने अपने वॉफल को रोल करके कोन बना दिया ताकि उसमें आइसक्रीम सर्व की जा सके। लोगों को यह नया तरीका इतना पसंद आया कि आइसक्रीम कोन हमेशा के लिए ट्रेंड बन गया।
कॉर्न फ्लेक्स कॉर्न फ्लेक्स का आविष्कार भी एक गलती की वजह से हुआ। केलॉग ब्रदर्स ने पकाए हुए अनाज को ज्यादा देर तक छोड़ दिया था, जिससे वह सूख गया। जब उन्होंने उसे रोल करने की कोशिश की तो वह पतली-पतली फ्लेक्स में बदल गया। बाद में इन्हें टोस्ट किया गया और इस तरह कॉर्न फ्लेक्स तैयार हो गए।
नाचोज नाचोज की कहानी भी काफी दिलचस्प है। एक रात कुछ मेहमान अचानक एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए, लेकिन वहां ज्यादा सामग्री मौजूद नहीं थी। ऐसे में इग्नासियो अनाया ने फ्राइड टॉर्टिला चिप्स पर चीज और जलापेनो डालकर तुरंत एक स्नैक तैयार किया। लोगों को यह स्वाद इतना पसंद आया कि बाद में इसका नाम उनके निकनेम ‘नाचो’ पर रख दिया गया।
पॉप्सिकल्स फ्रैंक एपर्सन ने गलती से सोडा वॉटर में स्टिक डालकर उसे ठंडी रात में बाहर छोड़ दिया था। सुबह जब उन्होंने देखा तो वह जम चुका था। यही जमी हुई मिठाई बाद में ‘पॉप्सिकल’ के नाम से मशहूर हुई और फ्रैंक ने इसे पेटेंट भी कराया।
वूस्टरशायर सॉस एक बार केमिस्ट्स ने एक खास मसालेदार मिश्रण तैयार किया, लेकिन उसका स्वाद खराब लगने पर उसे तहखाने में रख दिया गया। करीब दो साल बाद जब उन्होंने उसे दोबारा चखा तो फर्मेंटेशन की वजह से उसका स्वाद बेहद शानदार हो चुका था। इसी तरह वूस्टरशायर सॉस की शुरुआत हुई।
चॉकलेट चिप कुकीज रुथ वेकफील्ड ने कुकी डो में चॉकलेट के छोटे टुकड़े मिलाए थे। उन्हें लगा था कि बेक होने पर चॉकलेट पूरी तरह पिघल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चॉकलेट के टुकड़े वैसे ही बने रहे और कुकीज का स्वाद शानदार हो गया। आज चॉकलेट चिप कुकीज दुनिया की सबसे पसंदीदा मिठाइयों में गिनी जाती हैं।