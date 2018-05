Published on May 30, 2018 4:57 am

1 / 6 माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय और खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक हैं। 50 साल की उम्र पार कर लेने के बाद भी उनकी खूबसूरती में कोई कमीं नहीं आई है। उनकी शानदार फिटनेस आज भी बॉलीवुड में काफी चर्चित है। माधुरी एक बेहतरीन नृत्यांगना के बतौर भी जानी जाती हैं। उन्होंने महज तीन साल की उम्र में ही कथक डांस सीखना शुरू कर दिया था। वह अपनी शानदार फिटनेस का क्रेडिट भी कथक को ही देती हैं।

2 / 6 माधुरी के पास तमाम जिम्मेदारियां हैं लेकिन इन सबके बावजूद वह अपने फिटनेस के लिए समय निकाल ही लेती हैं। माधुरी आउटडोर एक्सरसाइज के सात रनिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करती हैं।

3 / 6 डांस माधुरी के लिए एक अहम वर्कआउट है। उनका मानना है कि इससे उन्हें एनर्जी मिलती है। वह हफ्ते में 2-3 दिन घर पर ही डांस प्रैक्टिस करती हैं। इसके अलावा वह सप्ताह में सिर्फ 2 दिन वर्कआउट करती हैं। माधुरी का कहना है कि डांस की वजह से ही वह इस उम्र में भी इतनी फिट दिखती हैं।

4 / 6 कथक को आज योग के एक वैध रूप की तरह माना जाता है। इसे करने से पांवों के अतिरिक्त फैट को आसानी से कम किया जा सकता है। इसके अलावा इसे करने में फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल खूब होता है। इससे चेहरे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और रक्त संचार बढ़ता है।

5 / 6 माधुरी फिटनेस के लिए अपनी डाइट पर भी काफी ध्यान देती हैं। वह अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करती हैं। माधुरी तैलीय और फैटी फूड्स से दूर रहती हैं और अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन वाले आहार शामिल करती हैं।