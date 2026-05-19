1 /9

आजकल शहरी जीवन में लोगों के पास बड़े गार्डन की जगह कम होती जा रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप घर पर फल नहीं उगा सकते। कई ऐसे छोटे और कॉम्पैक्ट फलदार पेड़ हैं जिन्हें बालकनी, टैरेस, छोटे आंगन या बड़े गमलों में आसानी से उगाया जा सकता है। सही धूप, पानी और थोड़ी देखभाल के साथ ये पेड़ न सिर्फ ताजे फल देते हैं बल्कि घर की खूबसूरती भी बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 7 फलदार पेड़ों के बारे में जो छोटे स्पेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। (Photo Source: Pexels)