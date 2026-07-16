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इटैलियन भोजन अपनी सादगी और बेहतरीन स्वाद के लिए पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। इसकी खासियत सिर्फ पास्ता, पिज्जा या रिसोट्टो नहीं, बल्कि उनमें इस्तेमाल होने वाले हर्ब्स और मसाले भी हैं। ये साधारण दिखने वाली सामग्री ही हर डिश को खास स्वाद और खुशबू देती है। अगर आप घर पर ऑथेंटिक इटैलियन खाना बनाना चाहते हैं, तो अपनी किचन में इन हर्ब्स और मसालों को जरूर रखें। (Photo Source: Pexels)