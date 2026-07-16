इटैलियन डिशेज का सीक्रेट हैं ये हर्ब्स और मसाले, इनके बिना अधूरा है डिशेज का फ्लेवर
Italian Cooking Essentials: इटैलियन व्यंजनों का असली स्वाद केवल उनकी रेसिपी में नहीं, बल्कि इस्तेमाल होने वाले हर्ब्स और मसालों में छिपा होता है। ये इंग्रीडिएंट्स हर डिश में खास खुशबू और लाजवाब फ्लेवर जोड़ते हैं। जानिए इन जरूरी इटैलियन हर्ब्स और मसालों के बारे में।
Updated: July 16, 2026 14:48 IST
इटैलियन भोजन अपनी सादगी और बेहतरीन स्वाद के लिए पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। इसकी खासियत सिर्फ पास्ता, पिज्जा या रिसोट्टो नहीं, बल्कि उनमें इस्तेमाल होने वाले हर्ब्स और मसाले भी हैं। ये साधारण दिखने वाली सामग्री ही हर डिश को खास स्वाद और खुशबू देती है। अगर आप घर पर ऑथेंटिक इटैलियन खाना बनाना चाहते हैं, तो अपनी किचन में इन हर्ब्स और मसालों को जरूर रखें। (Photo Source: Pexels)
बेसिल ताजी बेसिल इटैलियन कुकिंग की सबसे अहम हर्ब मानी जाती है। इसका मीठा और ताजगी भरा स्वाद पेस्टो सॉस, कैप्रेसे सलाद और टमाटर आधारित पास्ता सॉस में जान डाल देता है। ताजे बेसिल का इस्तेमाल डिश को अधिक सुगंधित और स्वादिष्ट बनाता है। (Photo Source: Pexels)
क्रश्ड रेड पेपर इटली में इसे पेपेरोनचीनो कहा जाता है। यह हल्की तीखी मिर्च के फ्लेक्स होते हैं, जो पास्ता, सीफूड और विभिन्न सॉस में हल्का तीखापन जोड़ते हैं। खासकर दक्षिणी इटली के व्यंजनों में इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है। (Photo Source: Pexels)
सौंफ सौंफ के बीज इटैलियन सॉसेज, ब्रेड और कई पारंपरिक व्यंजनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका हल्का मीठा और सुगंधित स्वाद खाने को एक अलग पहचान देता है। दक्षिणी इटली के कई लोकप्रिय व्यंजनों में यह प्रमुख सामग्री है। (Photo Source: Pexels)
ऑरिगेनो ऑरिगेनो इटैलियन कुकिंग का सबसे लोकप्रिय हर्ब है। पिज्जा, पास्ता, रोस्टेड सब्जियों और मेडिटेरेनियन स्टाइल मीट डिशेज में इसका भरपूर उपयोग होता है। इसका हल्का तीखा और मिट्टी जैसा स्वाद हर डिश का फ्लेवर बढ़ा देता है। (Photo Source: Pexels)
रोजमेरी रोजमेरी अपनी पाइन जैसी तेज खुशबू के लिए जानी जाती है। इसका इस्तेमाल रोस्टेड मीट, आलू, फोकाचिया ब्रेड और देसी शैली के इटैलियन व्यंजनों में किया जाता है। यह खाने को गहरी सुगंध और बेहतरीन स्वाद प्रदान करती है। (Photo Source: Pexels)
सेज सेज उत्तरी इटली की पसंदीदा हर्ब है। इसे अक्सर बटर सॉस, ग्नोच्ची, रैवियोली और रोस्टेड मीट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसका हल्का मिट्टी जैसा स्वाद और सुगंध व्यंजनों को अधिक रिच और स्वादिष्ट बनाती है। (Photo Source: Pexels)
क्यों हैं ये हर्ब्स और मसाले खास? इटैलियन भोजन में बहुत अधिक मसालों की बजाय ताजी और सुगंधित हर्ब्स पर जोर दिया जाता है। यही वजह है कि तुलसी, ऑरेगैनो, रोजमेरी, सेज, सौंफ के बीज और क्रश्ड रेड पेपर जैसे हर्ब्स और मसाले साधारण सामग्री से बने व्यंजनों को भी शानदार स्वाद और खुशबू से भर देते हैं। अगर आप घर पर इटैलियन खाना बनाने के शौकीन हैं, तो ये सभी हर्ब्स और मसाले आपकी किचन का हिस्सा जरूर होने चाहिए। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: सूजी से बनाएं मिनटों में तैयार होने वाले 10 ट्रेडिशनल और हेल्दी ब्रेकफास्ट, हर उम्र के लोगों को आएंगे पसंद)