अखिलेश यादव के इन 8 नेताओं को टिकट मिलते ही मच गया बवाल, जानें कौन हैं ये उम्मीदवार

Uproar over getting tickets from Muharram Ali Pappu-Nahid Hasan to Shahid Manzoor : अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के 8 उम्मीदवारों को टिकट मिलते ही बीजेपी ने बवाल कर दिया है।