हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी चीजें करते हैं जो हमें सामान्य लगती हैं, लेकिन वैज्ञानिक और हेल्थ इंस्टीट्यूशन्स के अनुसार इन्हें गलत तरीके से करने से हमारी सेहत, सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को नुकसान हो सकता है। WHO, CDC, FDA, Battery University और Hearing Health Foundation जैसे संस्थानों के अनुसार, कुछ छोटी-छोटी आदतों को सही करने से लंबे समय में बड़े जोखिम से बचा जा सकता है। (Photo Source: Pexels)