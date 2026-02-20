फ्रिज से लेकर सीटबेल्ट तक, रोज इस्तेमाल होने वाली ये चीजें गलत तरीके से कर रहे हैं इस्तेमाल, जानिए एक्सपर्ट्स की सलाह
हमारी रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें लंबे समय में बड़ा असर डाल सकती हैं, चाहे वह हमारी सेहत हो, सुरक्षा हो या गैजेट्स की लाइफ। कभी-कभी ये आदतें हमारे लिए खतरा भी बन जाती हैं। चलिए जानते हैं अपनी लाइफस्टाइल में कौन से बदलाव हमें बड़े नुकसान से बचने में मदद कर सकते हैं।
February 20, 2026 16:36 IST
हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी चीजें करते हैं जो हमें सामान्य लगती हैं, लेकिन वैज्ञानिक और हेल्थ इंस्टीट्यूशन्स के अनुसार इन्हें गलत तरीके से करने से हमारी सेहत, सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को नुकसान हो सकता है। WHO, CDC, FDA, Battery University और Hearing Health Foundation जैसे संस्थानों के अनुसार, कुछ छोटी-छोटी आदतों को सही करने से लंबे समय में बड़े जोखिम से बचा जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
फ्रिज में कच्चा मांस गलत जगह रखना अगर कच्चा मांस ऊपरी शेल्फ पर रखा जाए तो उसके रस नीचे टपककर दूसरे खाद्य पदार्थों को दूषित कर सकते हैं। U.S. Food and Drug Administration (FDA) की फूड सेफ्टी गाइडलाइंस के अनुसार, कच्चे मांस को हमेशा फ्रिज की सबसे नीचे वाली शेल्फ पर बंद कंटेनर में रखना चाहिए ताकि क्रॉस-कंटैमिनेशन रोका जा सके। (Photo Source: Pexels)
हेडफोन की तेज आवाज लंबे समय तक तेज आवाज में गाने सुनना सुनने की क्षमता को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा सकता है। Hearing Health Foundation और WHO के अनुसार, 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि में लंबे समय तक रहना हियरिंग लॉस का जोखिम बढ़ाता है। इसलिए, वॉल्यूम को मध्यम रखें और लंबे समय तक लगातार उपयोग से बचें। (Photo Source: Pexels)
माइक्रोवेव में खाना गर्म करते समय माइक्रोवेव में खाना समान रूप से गर्म नहीं होता। ठंडे हिस्सों में बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं। U.S. Food and Drug Administration (FDA) के अनुसार, माइक्रोवेव में खाना गर्म करते समय उसे बीच-बीच में हिलाना चाहिए ताकि ठंडे हिस्से खत्म हों और बैक्टीरिया नष्ट हो सकें। (Photo Source: Pexels)
फोन को हमेशा 100% चार्ज रखना अक्सर लोग रातभर फोन 100% पर चार्ज छोड़ देते हैं। लेकिन Battery University के अनुसार, लिथियम-आयन बैटरियां 20% से 80% के बीच रखी जाएं तो उनकी उम्र लंबी रहती है। लगातार 100% पर रखने से बैटरी पर स्ट्रेस बढ़ता है और उसकी क्षमता धीरे-धीरे घट सकती है। (Photo Source: Pexels)
हाथ ठीक से न धोना सिर्फ पानी से हाथ धो लेना पर्याप्त नहीं है। World Health Organization (WHO) और Centers for Disease Control and Prevention (CDC) के अनुसार, हाथ कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से धोने चाहिए, जिसमें हथेलियां, उंगलियों के बीच, नाखूनों के नीचे और हाथों की पीठ शामिल हों। (Photo Source: Pexels)
सीटबेल्ट का गलत पोजिशन कई लोग सीटबेल्ट पेट पर या गर्दन के पास ढीली रख लेते हैं, जो दुर्घटना में गंभीर चोट का कारण बन सकती है। Centers for Disease Control and Prevention (CDC) के अनुसार, सीटबेल्ट कंधे के ऊपर से और कमर/हिप्स के हिस्से पर मजबूती से होनी चाहिए, न कि पेट या गर्दन पर। (Photo Source: Pexels)