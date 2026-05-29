बिना मिट्टी के भी उग सकते हैं ये खूबसूरत इनडोर प्लांट्स, मॉडर्न होम डेकोर के लिए हैं परफेक्ट
Mess-Free Gardening: अगर आपके पास जगह की कमी है या आप साफ-सुथरे तरीके से पौधे लगाना चाहते हैं, तो ये बिना मिट्टी वाले इनडोर पौधे एक बेहतरीन विकल्प हैं। ये न सिर्फ आपके घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि वातावरण को भी ताजा और शुद्ध बनाते हैं।
आजकल लोग अपने घरों और ऑफिस को हरा-भरा रखने के लिए इनडोर प्लांट्स को खूब पसंद कर रहे हैं, लेकिन हर किसी के पास गमलों, मिट्टी और उसकी देखभाल के लिए समय या जगह नहीं होती। ऐसे में बिना मिट्टी के उगने वाले पौधे एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आते हैं। (Photo Source: Pexels)
ये पौधे पानी, हाइड्रोपोनिक सिस्टम या एयर-ग्रोथ तकनीक के जरिए आसानी से घर के अंदर उगाए जा सकते हैं। इन पौधों की खास बात यह है कि इनमें न तो मिट्टी का झंझट होता है और न ही मिट्टी से फैलने वाले कीड़े या फफूंद का डर। साथ ही ये बेहद कम देखभाल में भी लंबे समय तक हरे-भरे रहते हैं। (Photo Source: Pexels)
लकी बैम्बू (Dracaena sanderiana) लकी बैम्बू फेंग शुई और मिनिमलिस्ट डेकोर में काफी लोकप्रिय है। यह पौधा पूरी तरह पानी में उग सकता है। इसके तनों को एक छोटे जार में पानी और नीचे कुछ कंकड़ों के साथ रखा जाता है ताकि पौधा स्थिर रहे। यह पौधा हल्की रोशनी में बेहतर बढ़ता है, लेकिन सीधी धूप से इसे बचाना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें क्लोरीन वाला नल का पानी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए फिल्टर या डिस्टिल्ड वॉटर बेहतर रहता है। (Photo Source: Pexels)
फिलोडेंड्रोन (Philodendron) दिल के आकार की पत्तियों वाला फिलोडेंड्रोन घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बेहतरीन पौधा है। इसे भी आसानी से पानी में उगाया जा सकता है। इसके एक कटिंग को पानी में रखने पर कुछ ही हफ्तों में जड़ें विकसित हो जाती हैं। यह पौधा गर्म और हल्की रोशनी वाले वातावरण में अच्छा बढ़ता है। गर्मी के मौसम में हल्का लिक्विड फर्टिलाइजर डालने से इसकी पत्तियां और अधिक हरी-भरी रहती हैं। (Photo Source: Pexels)
पोथोस (Epipremnum aureum) पोथोस एक बेहद मजबूत और कम देखभाल वाला इनडोर पौधा है, जिसे आसानी से पानी में उगाया जा सकता है। इसकी बेल जैसी शाखाएं और दिल के आकार की पत्तियां इसे बेहद आकर्षक बनाती हैं। इसे उगाने के लिए एक स्वस्थ डंठल को नोड के नीचे से काटकर पानी से भरे ग्लास में रख दें। कुछ ही दिनों में इसमें जड़ें निकलने लगती हैं। इसे तेज धूप की बजाय हल्की, इंडायरेक्ट रोशनी में रखना बेहतर होता है। हर 1–2 हफ्ते में पानी बदलना जरूरी है ताकि पौधा स्वस्थ रहे। (Photo Source: Pexels)
स्पाइडर प्लांट (Chlorophytum comosum) स्पाइडर प्लांट अपनी “बेबी प्लांट्स” यानी स्पाइडरेट्स के लिए जाना जाता है। ये छोटे पौधे आसानी से पानी में भी उग सकते हैं। स्पाइडरेट को मुख्य पौधे से काटकर पानी के जार में रखा जाता है, जिससे जल्दी ही जड़ें विकसित हो जाती हैं। यह पौधा हवा को शुद्ध करने में भी मदद करता है। इसे नियमित रूप से साफ पानी और हल्की रोशनी की जरूरत होती है। (Photo Source: Pexels)
एयर प्लांट (Tillandsia) एयर प्लांट प्रकृति का एक अनोखा पौधा है जो बिना मिट्टी और बिना जड़ों के भी जीवित रह सकता है। यह हवा से नमी और पोषक तत्व लेता है। इसे कांच के बॉल, सीप या लकड़ी के टुकड़ों पर सजाकर रखा जा सकता है। इसकी देखभाल के लिए हफ्ते में 2–3 बार पानी का स्प्रे करना या 20–30 मिनट के लिए पानी में भिगोना पर्याप्त है। ध्यान रहे कि पानी देने के बाद इसे पूरी तरह सूखने देना जरूरी है, वरना यह सड़ सकता है। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: प्री-मानसून गार्डनिंग: मानसून आने से पहले उगाएं ये पौधे, बारिश में खिल उठेगा आपका गार्डन)