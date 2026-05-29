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पोथोस (Epipremnum aureum)

पोथोस एक बेहद मजबूत और कम देखभाल वाला इनडोर पौधा है, जिसे आसानी से पानी में उगाया जा सकता है। इसकी बेल जैसी शाखाएं और दिल के आकार की पत्तियां इसे बेहद आकर्षक बनाती हैं। इसे उगाने के लिए एक स्वस्थ डंठल को नोड के नीचे से काटकर पानी से भरे ग्लास में रख दें। कुछ ही दिनों में इसमें जड़ें निकलने लगती हैं। इसे तेज धूप की बजाय हल्की, इंडायरेक्ट रोशनी में रखना बेहतर होता है। हर 1–2 हफ्ते में पानी बदलना जरूरी है ताकि पौधा स्वस्थ रहे। (Photo Source: Pexels)