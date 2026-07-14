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1- पत्नी के प्रति संतोष

चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन में निष्ठावान और संतुष्ट रहना चाहिए। पराई औरतों की तरफ आकर्षित होना न केवल पारिवारिक रिश्तों में दरार पैदा करता है, बल्कि सम्मान, विश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक मजबूत और सुखी परिवार की नींव आपसी विश्वास, प्रेम और वफादारी पर टिकी होती है। सनातन धर्म में भी यही बताया गया है कि व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट होना चाहिए। पराई औरतों की चाह रखने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रहता और उनकी यह चाहत बरबादी की ओर ले जाती है। (Photo Source: Pexels)