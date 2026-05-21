International Tea Day 2026: मसाला से लेकर कहवा तक, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस पर जानें 10 बेहतरीन चाय के प्रकार
International Tea Day 2026 सिर्फ चाय पीने का बहाना नहीं, बल्कि दुनिया भर की चाय परंपराओं को समझने और सराहने का अवसर है। चाहे मसाला चाय हो या कश्मीरी कहवा, हर कप में एक कहानी छिपी होती है। अलग-अलग स्वादों की ये चायें हर मूड और मौसम के लिए कुछ खास लेकर आती हैं।
हर साल 21 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस (International Tea Day) दुनिया भर में चाय की संस्कृति, किसानों की मेहनत और इस ड्रिंक के सामाजिक-आर्थिक महत्व को सम्मान देने का दिन है। वर्ष 2026 में इसकी थीम ‘विकास और समावेशन को बढ़ावा देना’ (Fostering Growth and Inclusion) रखी गई है, जो चाय उद्योग में समावेशिता और विकास को बढ़ावा देने पर जोर देती है। भारत जैसे देश में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि भावनाओं, परंपराओं और बातचीत का हिस्सा है। इस खास मौके पर आइए जानते हैं 10 ऐसी चायों के बारे में, जिन्हें हर चाय प्रेमी को जरूर ट्राई करना चाहिए। (Photo Source: pexels)
मसाला चाय मसाले और दूध से बनी यह चाय भारत की सबसे लोकप्रिय चाय है। इसमें अदरक, इलायची, लौंग और दालचीनी जैसे मसाले डाले जाते हैं, जो इसे खास स्वाद और सुगंध देते हैं। (Photo Source: pexels)
अदरक चाय सर्दियों और बारिश में खास पसंद की जाने वाली यह चाय गले को राहत देती है और शरीर को गर्म रखती है। उत्तर भारत में यह सुबह की शुरुआत का अहम हिस्सा है। (Photo Source: pexels)
कश्मीरी कहवा केसर, बादाम और हरी चाय की पत्तियों से बनी यह खुशबूदार चाय हल्की और बेहद रिफ्रेशिंग होती है। यह कश्मीर की पारंपरिक पहचान मानी जाती है। (Photo Source: pexels)
असम चाय गाढ़े स्वाद और गहरे रंग वाली यह चाय अपने मजबूत फ्लेवर के लिए जानी जाती है। सुबह की स्ट्रॉन्ग चाय पसंद करने वालों के लिए यह बेहतरीन विकल्प है। (Photo Source: pexels)
दार्जिलिंग चाय ‘चाय की शैंपेन’ कही जाने वाली दार्जिलिंग चाय हल्की और खुशबूदार होती है। यह अपनी प्रीमियम क्वालिटी के लिए मशहूर है। (Photo Source: pexels)
नीलगिरी चाय दक्षिण भारत की यह चाय अपनी सुगंध और स्मूद टेस्ट के लिए जानी जाती है। इसे आइस टी के रूप में भी खूब पसंद किया जाता है। (Photo Source: pexels)
लेमनग्रास चाय ताजगी से भरपूर यह चाय पाचन के लिए अच्छी मानी जाती है और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती है। (Photo Source: pexels)
तुलसी चाय औषधीय गुणों से भरपूर यह चाय इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करती है। यह मानसिक तनाव को भी कम करने में सहायक मानी जाती है। (Photo Source: pexels)
इलायची चाय इलायची की मीठी सुगंध वाली यह चाय स्वाद और खुशबू दोनों में बेहतरीन होती है। यह भारतीय घरों में आमतौर पर पसंद की जाती है। (Photo Source: pexels)