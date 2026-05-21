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हर साल 21 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस (International Tea Day) दुनिया भर में चाय की संस्कृति, किसानों की मेहनत और इस ड्रिंक के सामाजिक-आर्थिक महत्व को सम्मान देने का दिन है। वर्ष 2026 में इसकी थीम ‘विकास और समावेशन को बढ़ावा देना’ (Fostering Growth and Inclusion) रखी गई है, जो चाय उद्योग में समावेशिता और विकास को बढ़ावा देने पर जोर देती है। भारत जैसे देश में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि भावनाओं, परंपराओं और बातचीत का हिस्सा है। इस खास मौके पर आइए जानते हैं 10 ऐसी चायों के बारे में, जिन्हें हर चाय प्रेमी को जरूर ट्राई करना चाहिए। (Photo Source: pexels)