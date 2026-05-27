Eid-Ul-Adha 2026: देश के अलग-अलग राज्यों के ये 8 रीजनल डिशेज बना देंगे त्योहार खास, बकरीद पर ट्राय करें ये खास पकवान
Bakrid Feast Guide: अगर आप इस ईद पर कुछ नया और पारंपरिक स्वाद चखना चाहते हैं, तो भारत के इन क्षेत्रीय व्यंजनों को अपनी फेस्टिव मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। हर डिश अपने साथ एक अलग संस्कृति, इतिहास और लाजवाब स्वाद लेकर आती है।
ईद-उल-अजहा यानी बकरीद सिर्फ कुर्बानी और इबादत का त्योहार नहीं, बल्कि स्वादिष्ट पकवानों की भी खास पहचान है। भारत के अलग-अलग राज्यों में इस मौके पर ऐसी पारंपरिक डिशेज बनाई जाती हैं, जिनका स्वाद और खुशबू लोगों को त्योहार के रंग में पूरी तरह डुबो देती है। कहीं धीमी आंच पर पका मटन लोगों का दिल जीतता है, तो कहीं मीठी सेवइयां त्योहार की मिठास बढ़ा देती हैं। अगर आप इस बकरीद कुछ नया और खास ट्राय करना चाहते हैं, तो इन 8 रीजनल डिशेज को अपनी फूड लिस्ट में जरूर शामिल करें। (Photo Source: Pexels)
हैदराबादी हलीम (हैदराबाद) हलीम बकरीद और रमजान दोनों का बेहद लोकप्रिय पकवान है। इसमें मटन, गेहूं, दालें और देसी घी को घंटों तक पकाया जाता है, जिससे इसका टेक्सचर बेहद स्मूद हो जाता है। ऊपर से डाले गए फ्राइड प्याज, काजू और नींबू इसे और भी स्वादिष्ट बना देते हैं। (Photo Source: Pexels)
किमामी सेवइयां (उत्तर प्रदेश) बकरीद की दावत मीठे के बिना अधूरी मानी जाती है और किमामी सेवइयां इसका शाही उदाहरण हैं। सेवइयों को गाढ़ी चाशनी, केसर, खोया, मखाना और ढेर सारे ड्राय फ्रूट्स के साथ पकाया जाता है। यह सामान्य शीर खुरमा से ज्यादा रिच और गाढ़ी होती है, जो हर बाइट में त्योहार की मिठास घोल देती है। (Photo Source: Pexels)
कोशा मांगशो (पश्चिम बंगाल) बंगाल की यह मशहूर मटन करी सरसों के तेल, दही और कैरामेलाइज्ड प्याज के साथ धीमी आंच पर पकाई जाती है। इसकी गाढ़ी और मसालेदार ग्रेवी मटन को बेहद स्वादिष्ट बना देती है। इसे लुची या मीठे बसंती पुलाव के साथ खाना पसंद किया जाता है। (Photo Source: Unsplash)
मलाबार मटन बिरयानी (केरल) केरल की मलाबार बिरयानी उत्तर भारत की बिरयानी से काफी अलग होती है। इसमें छोटे दाने वाले खास चावल और हल्के मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। तले हुए काजू और किशमिश इसकी खुशबू और स्वाद को खास बना देते हैं। कम तेल में पकी यह बिरयानी बेहद हल्की लेकिन फ्लेवर से भरपूर होती है। (Photo Source: Pexels)
मटन गलौटी कबाब (लखनऊ) अवध की शाही रसोई से निकले गलौटी कबाब अपने नरम और मुंह में घुल जाने वाले टेक्सचर के लिए मशहूर हैं। बारीक कुटे मटन में ढेरों मसाले मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। कोयले की हल्की स्मोकी खुशबू और देसी घी का स्वाद इसे बेहद खास बनाता है। इसे रूमाली रोटी या पराठे के साथ परोसा जाता है। (Photo Source: Unsplash)
मटन पाया (भोपाल/हैदराबाद) मटन पाया एक पारंपरिक सूप डिश है, जिसे बकरे के पैरों को घंटों उबालकर तैयार किया जाता है। इसमें डाले गए साबुत मसाले और प्याज इसे गहरा स्वाद देते हैं। इसका गाढ़ा और जिलेटिन जैसा टेक्सचर इसे खास बनाता है। इसे नान या शीरमल के साथ परोसा जाता है। (Photo Source: Pexels)
नल्ली निहारी (पुरानी दिल्ली) पुरानी दिल्ली की गलियों में मशहूर नल्ली निहारी को रातभर धीमी आंच पर पकाया जाता है। मटन शैंक्स से बनी यह डिश गाढ़ी और मसालेदार ग्रेवी के लिए जानी जाती है। ऊपर से डाली गई अदरक, हरा धनिया और नींबू इसका स्वाद कई गुना बढ़ा देते हैं। ईद की सुबह इसे खास तौर पर पसंद किया जाता है। (Photo Source: Pexels)
रोगन जोश (कश्मीर) कश्मीरी वाजवान का अहम हिस्सा रोगन जोश अपने लाल रंग और गाढ़े मसालों के लिए जाना जाता है। मटन को धीमी आंच पर अदरक, सौंफ और कश्मीरी मिर्च के साथ पकाया जाता है। इसका हल्का तीखा और सुगंधित ग्रेवी वाला स्वाद सादे चावल के साथ बेहद लाजवाब लगता है। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: Croissant से बढ़िए आगे, नाश्ते में ट्राई कीजिए दुनिया की ये यूनिक पेस्ट्री, स्वाद बना देगा सुबह को खास)