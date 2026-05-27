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ईद-उल-अजहा यानी बकरीद सिर्फ कुर्बानी और इबादत का त्योहार नहीं, बल्कि स्वादिष्ट पकवानों की भी खास पहचान है। भारत के अलग-अलग राज्यों में इस मौके पर ऐसी पारंपरिक डिशेज बनाई जाती हैं, जिनका स्वाद और खुशबू लोगों को त्योहार के रंग में पूरी तरह डुबो देती है। कहीं धीमी आंच पर पका मटन लोगों का दिल जीतता है, तो कहीं मीठी सेवइयां त्योहार की मिठास बढ़ा देती हैं। अगर आप इस बकरीद कुछ नया और खास ट्राय करना चाहते हैं, तो इन 8 रीजनल डिशेज को अपनी फूड लिस्ट में जरूर शामिल करें। (Photo Source: Pexels)