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अगर आपको पेड़-पौधों से प्यार है और घर को हरियाली से सजाना पसंद है, तो गार्डनिंग आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकती है। आजकल गार्डनिंग सिर्फ गमलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह घर को खूबसूरत और सुकूनभरा बनाने का एक क्रिएटिव तरीका बन चुकी है। चाहे आपके पास छोटा फ्लैट हो या बड़ा आंगन, आप अपनी जगह के हिसाब से अलग-अलग तरह की गार्डनिंग ट्राई कर सकते हैं। आइए जानते हैं घर पर आसानी से की जा सकने वाली कुछ खास गार्डनिंग स्टाइल्स के बारे में। (Photo Source: Pexels)