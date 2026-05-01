तपती गर्मी में भी खिलते हैं ये देसी फूल, घर की बालकनी को रंगीन और सुगंधित बनाने के लिए हैं बेस्ट विकल्प
Balcony Garden Ideas: अगर आप इस गर्मी अपने घर को प्राकृतिक सुंदरता और ताजगी से भरना चाहते हैं, तो ये भारतीय फूल आपके लिए एक परफेक्ट विकल्प हैं। ये फूल न केवल गर्मी सहन करते हैं बल्कि पूरे वातावरण को रंगों और खुशबू से भर देते हैं।
भारत में गर्मियों का मौसम जितना तेज और गर्म होता है, उतना ही रंग-बिरंगा भी होता है। इस मौसम में कई ऐसे फूल खिलते हैं जो न सिर्फ तापमान को सहन कर लेते हैं, बल्कि बालकनी, बगीचों और सड़कों को खूबसूरती से भर देते हैं। अगर आप भी अपनी बालकनी को गर्मियों में सजाना चाहते हैं, तो इन भारतीय गर्मी में खिलने वाले फूलों को गमलों में आसानी से उगा सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
अमलतास अमलतास भारतीय गर्मियों का सबसे प्रतिष्ठित फूल माना जाता है। इसके लंबे लटकते पीले फूल गर्मियों की पहचान बन जाते हैं। यह न केवल बगीचों को सुंदर बनाता है, बल्कि सड़क किनारे भी इसकी प्राकृतिक शोभा देखने को मिलती है। इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती और यह गर्मी में आसानी से बढ़ता है। (Photo Source: Pexels)
गुलमोहर गुलमोहर अपने आग जैसे लाल और नारंगी फूलों के लिए जाना जाता है। यह पेड़ गर्मियों में पूरी तरह फूलों से ढक जाता है, जिससे दृश्य बेहद आकर्षक हो जाता है। यह भारत के कई शहरों की सड़कों की सुंदरता को बढ़ाता है और बालकनी गार्डन में भी इसका छोटा पौधा लगाया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
कचनार कचनार के गुलाबी और सफेद फूल वसंत के अंत और गर्मियों की शुरुआत में खिलते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसके फूल और कलियाँ खाने में भी इस्तेमाल की जाती हैं। यह पौधा सजावट और उपयोगिता दोनों के लिए लोकप्रिय है। (Photo Source: Pexels)
मोगरा मोगरा अपनी तेज और मीठी खुशबू के लिए जाना जाता है। गर्मियों में यह खूब फूलता है और घर-आंगन को महका देता है। इसकी कलियों से गजरा भी बनाया जाता है, जो भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। यह बालकनी गार्डन के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है। (Photo Source: Pexels)
पलाश पलाश को ‘जंगल की आग’ भी कहा जाता है क्योंकि इसके नारंगी-लाल फूल दूर से ही आग की तरह दिखाई देते हैं। यह सूखे और गर्म इलाकों में भी आसानी से उग जाता है। पारंपरिक रूप से इसका उपयोग होली के रंग बनाने में भी किया जाता है। (Photo Source: Pexels)
रातरानी रातरानी की खासियत है कि इसके फूल रात के समय खिलते हैं और बेहद तेज खुशबू फैलाते हैं। यह पौधा गर्मियों की रातों को सुगंधित और शांत बना देता है। इसे बालकनी या छत पर आसानी से उगाया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)