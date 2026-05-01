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भारत में गर्मियों का मौसम जितना तेज और गर्म होता है, उतना ही रंग-बिरंगा भी होता है। इस मौसम में कई ऐसे फूल खिलते हैं जो न सिर्फ तापमान को सहन कर लेते हैं, बल्कि बालकनी, बगीचों और सड़कों को खूबसूरती से भर देते हैं। अगर आप भी अपनी बालकनी को गर्मियों में सजाना चाहते हैं, तो इन भारतीय गर्मी में खिलने वाले फूलों को गमलों में आसानी से उगा सकते हैं। (Photo Source: Pexels)