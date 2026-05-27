डिहाइड्रेशन और लू से बचना है तो खाएं ये 7 कूलिंग फूड्स, शरीर को अंदर से रखेंगे ठंडा
लू के दौरान सही खानपान अपनाना बेहद जरूरी है। अगर आप गर्मियों में स्वस्थ और तरोताजा रहना चाहते हैं, तो इन खाद्य पदार्थों को अपनी रोजाना की डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। आइए जानते हैं ऐसे 7 ठंडक पहुंचाने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में, जिन्हें गर्मियों में अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए।
गर्मियों में बढ़ती लू और तेज धूप शरीर को जल्दी पानी की कमी का शिकार बना सकती है। ऐसे मौसम में सिर्फ पानी पीना ही काफी नहीं होता, बल्कि ऐसी चीजें खाना भी जरूरी है जो शरीर को अंदर से ठंडक दें। कुछ प्राकृतिक ठंडक देने वाले खाद्य पदार्थ शरीर का तापमान संतुलित रखने, शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने और गर्मी से होने वाली थकान को कम करने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 7 ठंडक देने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में जिन्हें अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। (Photo Source: Pexels)
तरबूज गर्मियों में तरबूज सबसे बेहतरीन ठंडक देने वाला फल माना जाता है। इसमें लगभग 92 प्रतिशत पानी होता है, जो शरीर को तुरंत हाइड्रेट करता है। इसमें मौजूद लाइकोपीन त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद करता है। साथ ही, यह शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालकर आपको ताजगी देता है। (Photo Source: Pexels)
खीरा खीरा शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए सबसे आसान और असरदार विकल्प है। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और रेशा पाचन को बेहतर बनाता है। गर्मियों में पाचन अक्सर धीमा हो जाता है, ऐसे में खीरा खाने से पेट हल्का रहता है और शरीर अंदर से ठंडा महसूस करता है। (Photo Source: Pexels)
दही दही एक प्राकृतिक लाभकारी जीवाणु युक्त खाद्य पदार्थ है, जो आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है। गर्मियों में दही, लस्सी या छाछ के रूप में सेवन करना बेहद फायदेमंद है। यह अत्यधिक पसीने से खोए खनिजों की भी भरपाई करता है। (Photo Source: Pexels)
नारियल पानी नारियल पानी को प्रकृति का एनर्जी ड्रिंक कहा जाता है। इसमें पोटैशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं, जो शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते। यह लू और थकान से बचाने के साथ शरीर की चयापचय प्रक्रिया को भी बेहतर बनाता है। (Photo Source: Pexels)
पुदीना पुदीने में मौजूद मेंथॉल शरीर को तुरंत ठंडक का एहसास कराता है। इसे आप चाय, सलाद या स्वादयुक्त पानी में शामिल कर सकते हैं। यह न सिर्फ गर्मी से राहत देता है बल्कि पेट की जलन और अपच जैसी समस्याओं को भी कम करता है। (Photo Source: Pexels)
सेलरी सेलरी में लगभग 95 प्रतिशत पानी होता है, जो इसे एक शानदार हाइड्रेट करने वाला खाद्य पदार्थ बनाता है। यह शरीर से अतिरिक्त द्रव को बाहर निकालने में मदद करता है, बिना पानी की कमी के खतरे के। साथ ही, इसमें पोटैशियम और फोलेट भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। (Photo Source: Pexels)
लौकी लौकी एक हल्की और पानी से भरपूर सब्जी है, जो शरीर की गर्मी कम करने में बेहद असरदार है। इसमें विटामिन ए और सी होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ त्वचा को भी स्वस्थ रखते हैं। लौकी का रस या सब्जी दोनों ही गर्मियों में फायदेमंद हैं। (Photo Source: Pexels)