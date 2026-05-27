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गर्मियों में बढ़ती लू और तेज धूप शरीर को जल्दी पानी की कमी का शिकार बना सकती है। ऐसे मौसम में सिर्फ पानी पीना ही काफी नहीं होता, बल्कि ऐसी चीजें खाना भी जरूरी है जो शरीर को अंदर से ठंडक दें। कुछ प्राकृतिक ठंडक देने वाले खाद्य पदार्थ शरीर का तापमान संतुलित रखने, शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने और गर्मी से होने वाली थकान को कम करने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 7 ठंडक देने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में जिन्हें अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। (Photo Source: Pexels)