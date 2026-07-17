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मानसून के मौसम में ताजी और मौसमी सब्जियां न सिर्फ स्वाद बढ़ाती हैं, बल्कि शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व भी देती हैं। इन सब्जियों में विटामिन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो इम्यूनिटी मजबूत करने, पाचन बेहतर रखने और मौसमी संक्रमण से बचाव में मदद करते हैं। आइए जानते हैं ऐसी 10 मानसूनी सब्जियों के बारे में जिन्हें अपनी रोजमर्रा की डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। (Photo Source: Pexels)