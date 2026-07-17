लौकी से अरबी तक, मानसून की 10 सब्जियां जो आपकी डाइट को बना सकती है हेल्दी
Monsoon Superfoods: मानसून के मौसम में ताजी और मौसमी सब्जियां सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती हैं। इनमें विटामिन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और कई जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, जो इम्यूनिटी मजबूत करने, पाचन बेहतर रखने और मौसमी संक्रमण से बचाव में मदद करते हैं।
Updated: July 17, 2026 08:11 IST
मानसून के मौसम में ताजी और मौसमी सब्जियां न सिर्फ स्वाद बढ़ाती हैं, बल्कि शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व भी देती हैं। इन सब्जियों में विटामिन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो इम्यूनिटी मजबूत करने, पाचन बेहतर रखने और मौसमी संक्रमण से बचाव में मदद करते हैं। आइए जानते हैं ऐसी 10 मानसूनी सब्जियों के बारे में जिन्हें अपनी रोजमर्रा की डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। (Photo Source: Pexels)
पेठा पेठा में पानी की मात्रा अधिक होती है और यह शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद करता है। यह पाचन को बेहतर बनाने, एसिडिटी कम करने और शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में सहायक माना जाता है। हल्के भोजन में इसे शामिल करना अच्छा विकल्प हो सकता है। (Photo Source: Pexels)
करेला करेले का स्वाद भले ही कड़वा हो, लेकिन यह पोषण से भरपूर होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, रक्त शुद्ध करने और ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद कर सकते हैं। मानसून में इसका सेवन शरीर को स्वस्थ रखने में लाभकारी माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
लौकी लौकी मानसून की सबसे लोकप्रिय सब्जियों में से एक है। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जिससे शरीर हाइड्रेटेड रहता है। यह फाइबर, विटामिन C और पोटैशियम का अच्छा स्रोत है। लौकी पाचन को बेहतर बनाती है और हल्का भोजन चाहने वालों के लिए बेहतरीन विकल्प है। (Photo Source: Pexels)
अरबी अरबी में फाइबर, पोटैशियम, विटामिन सी और विटामिन ई जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह पाचन को बेहतर बनाने, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट देने में मदद करती है। सही तरीके से पकाकर खाने पर यह स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होती है। (Photo Source: Pexels)
भिंडी भिंडी में फाइबर, फोलेट और विटामिन C अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने, कोलेस्ट्रॉल कम करने और ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल रखने में मदद कर सकती है। इसे नियमित भोजन में शामिल करना फायदेमंद माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
परवल परवल फाइबर, विटामिन ए और विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने, ब्लड शुगर को संतुलित रखने और मौसमी संक्रमणों से बचाव में सहायक माना जाता है। हल्की और सुपाच्य होने के कारण यह बारिश के मौसम के लिए सही सब्जी है। (Photo Source: Pexels)
कद्दू कद्दू में बीटा-कैरोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, जो शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। यह आंखों की रोशनी, त्वचा और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए फायदेमंद माना जाता है। मानसून में इसका सूप या सब्जी दोनों ही पौष्टिक विकल्प हैं। (Photo Source: Pexels)
तुरई तुरई कम कैलोरी और अधिक फाइबर वाली सब्जी है। यह पाचन को दुरुस्त रखने, शरीर को हल्का महसूस कराने और विटामिन सी के जरिए इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करती है। इसे हल्के भोजन के रूप में आसानी से शामिल किया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
कंटोला (ककोड़ा) कंटोला एक मौसमी सब्जी है, जिसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह वजन नियंत्रित रखने, ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित करने और शरीर को मौसमी बीमारियों से बचाने में सहायक हो सकती है। (Photo Source: Pexels)