लू से बचाव के लिए ये ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं सबसे असरदार, गर्मी में देते हैं राहत
India’s Best Summer Coolers: गर्मियों में शरीर को स्वस्थ और तरोताजा रखने के लिए ये ट्रेडिशनल भारतीय ड्रिंक्स बेहद उपयोगी हैं। ये न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि प्राकृतिक रूप से शरीर को ठंडक भी देते हैं।
भीषण गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में भारतीय पारंपरिक पेय न सिर्फ प्यास बुझाते हैं, बल्कि शरीर को ठंडा रखकर गर्मी के असर को कम करने में भी मदद करते हैं। ये ड्रिंक्स प्राकृतिक सामग्री से बने होते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद माने जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही लोकप्रिय भारतीय कूलिंग ड्रिंक्स के बारे में, जो गर्मियों में आपके दिन को ताजगी से भर सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
आम पन्ना आम पन्ना गर्मियों का सबसे पसंदीदा पेय माना जाता है। कच्चे आम से बनने वाला यह ड्रिंक खट्टा-मीठा स्वाद लिए होता है। इसमें पुदीना, भुना जीरा और काले नमक का उपयोग किया जाता है, जो शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ लू से भी बचाव करता है। यह डिहाइड्रेशन से बचाने में भी बेहद असरदार है। (Photo Source: Pexels)
छाछ छाछ यानी बटरमिल्क भारतीय घरों में भोजन के बाद पी जाने वाली एक बेहद हल्की और ठंडी ड्रिंक है। दही से बनी यह पेय हल्के मसालों जैसे भुना जीरा और काला नमक के साथ तैयार की जाती है। यह पाचन को बेहतर बनाती है और शरीर को ठंडा रखती है, खासकर भारी भोजन के बाद। (Photo Source: Pexels)
जलजीरा जलजीरा अपने तीखे और चटपटे स्वाद के लिए जाना जाता है। इसमें जीरा, पुदीना, काला नमक और इमली जैसे तत्व शामिल होते हैं। यह पेय न सिर्फ शरीर को तुरंत ठंडक देता है, बल्कि भूख बढ़ाने और पाचन सुधारने में भी मदद करता है। गर्मियों में यह एक इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है। (Photo Source: Pexels)
कोकम शरबत कोकम शरबत खासतौर पर पश्चिमी भारत के तटीय क्षेत्रों में लोकप्रिय है। कोकम फल से बनने वाला यह पेय मीठा-खट्टा स्वाद लिए होता है और शरीर की गर्मी को कम करने में बेहद प्रभावी माना जाता है। यह एसिडिटी को भी नियंत्रित करता है और पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। (Photo Source: Pexels)
नींबू पानी नींबू पानी शायद सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावी गर्मी का पेय है। नींबू, पानी, चीनी और नमक के मिश्रण से बनने वाला यह ड्रिंक शरीर को तुरंत हाइड्रेट करता है। यह इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है और लू से बचाव करता है। (Photo Source: Pexels)