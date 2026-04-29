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भीषण गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में भारतीय पारंपरिक पेय न सिर्फ प्यास बुझाते हैं, बल्कि शरीर को ठंडा रखकर गर्मी के असर को कम करने में भी मदद करते हैं। ये ड्रिंक्स प्राकृतिक सामग्री से बने होते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद माने जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही लोकप्रिय भारतीय कूलिंग ड्रिंक्स के बारे में, जो गर्मियों में आपके दिन को ताजगी से भर सकते हैं। (Photo Source: Pexels)