तपती धूप से चाहिए राहत, समर वेकेशन के लिए परफेक्ट हैं दक्षिणी गोलार्ध के ये 8 देश, जहां अभी है सुहावना मौसम
Cool Weather Destinations: अगर आप इस गर्मी में ठंडे मौसम का आनंद लेना चाहते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध के ये देश आपके लिए शानदार विकल्प साबित हो सकते हैं। खूबसूरत प्राकृतिक नजारों, रोमांचक गतिविधियों और आरामदायक मौसम के साथ ये डेस्टिनेशन आपकी छुट्टियों को यादगार बना सकते हैं।
भारत में जैसे-जैसे गर्मी अपने चरम पर पहुंचती है, वैसे-वैसे ठंडी और सुकूनभरी जगहों पर घूमने का मन करने लगता है। अगर आप भी तपती धूप और बढ़ते तापमान से बचना चाहते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध (Southern Hemisphere) के देशों की यात्रा एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से में मौसम उत्तरी गोलार्ध के विपरीत होता है, इसलिए जब भारत में गर्मी पड़ती है, तब वहां ठंडा और सुहावना मौसम रहता है। आइए जानते हैं ऐसे 8 देशों के बारे में, जहां आप इस समय गर्मी से राहत पाने के लिए घूमने जा सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
अर्जेंटीना अर्जेंटीना के ठंडे मौसम में घूमना बेहद सुखद अनुभव हो सकता है। राजधानी ब्यूनस आयर्स की जीवंत संस्कृति, स्वादिष्ट भोजन और पटागोनिया के मनमोहक प्राकृतिक दृश्य यात्रियों को आकर्षित करते हैं। यह देश रोमांच और संस्कृति का शानदार मिश्रण प्रस्तुत करता है। (Photo Source: Pexels)
ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी शहर जैसे मेलबर्न और सिडनी साल के इस समय अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं। यहां आप खूबसूरत समुद्री तटों, दर्शनीय ड्राइव्स, कैफे संस्कृति और प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का आनंद आरामदायक मौसम में ले सकते हैं। भीषण गर्मी से बचने के लिए यह एक शानदार विकल्प है। (Photo Source: Pexels)
चिली दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित चिली अपने विविध भू-दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहां बर्फीले ग्लेशियर, ऊंचे पर्वत, हरे-भरे अंगूर के बाग और सुंदर समुद्री तटीय शहर देखने को मिलते हैं। ठंडा मौसम पर्यटन और दर्शनीय स्थलों की सैर को और भी आरामदायक बना देता है। (Photo Source: Pexels)
नामीबिया नामीबिया अपनी अनोखी रेगिस्तानी सुंदरता और वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध है। यहां का शुष्क मौसम और ठंडा तापमान वन्यजीवों को देखने के लिए आदर्श माना जाता है। विशाल रेत के टीले, खुले मैदान और प्राकृतिक नजारे इस देश को खास बनाते हैं। (Photo Source: Pexels)
न्यूजीलैंड प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर न्यूजीलैंड अपने बर्फ से ढके पहाड़ों, नीली झीलों और मनमोहक फियोर्ड्स के लिए जाना जाता है। यहां का ठंडा मौसम और अद्भुत नजारे प्रकृति प्रेमियों को खास तौर पर आकर्षित करते हैं। एडवेंचर और शांति दोनों की तलाश करने वालों के लिए यह आदर्श जगह है। (Photo Source: Pexels)
पेरू पेरू का ठंडा मौसम प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माचू पिचू घूमने के लिए सबसे अच्छे समयों में से एक माना जाता है। साफ आसमान और सुहावना दिन का तापमान यात्रियों को आरामदायक अनुभव प्रदान करता है। इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा संगम यहां देखने को मिलता है। (Photo Source: Pexels)
दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में इस समय सर्दियों का मौसम रहता है, लेकिन यहां की सर्दी काफी सुहावनी होती है। आप केप टाउन की खूबसूरती देख सकते हैं, वन्यजीव सफारी का आनंद ले सकते हैं और शानदार समुद्री दृश्यों का अनुभव कर सकते हैं। कम भीड़ और आरामदायक तापमान इसकी खासियत हैं। (Photo Source: Pexels)