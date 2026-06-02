1 /9

भारत में जैसे-जैसे गर्मी अपने चरम पर पहुंचती है, वैसे-वैसे ठंडी और सुकूनभरी जगहों पर घूमने का मन करने लगता है। अगर आप भी तपती धूप और बढ़ते तापमान से बचना चाहते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध (Southern Hemisphere) के देशों की यात्रा एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से में मौसम उत्तरी गोलार्ध के विपरीत होता है, इसलिए जब भारत में गर्मी पड़ती है, तब वहां ठंडा और सुहावना मौसम रहता है। आइए जानते हैं ऐसे 8 देशों के बारे में, जहां आप इस समय गर्मी से राहत पाने के लिए घूमने जा सकते हैं। (Photo Source: Pexels)