AC से निकलने वाले पानी को यूं ही न करें इस्तेमाल, जान लें सही तरीका
AC Water Usage: जब AC की ठंडी कॉइल से कमरे की गर्म हवा टकराती है, तो हवा में मौजूद नमी बूंदों में बदल जाती है। यही पानी पाइप के जरिए बाहर निकलता है। देखने में यह पानी साफ लगता है, इसलिए लोग इसे कई कामों में इस्तेमाल करने लगते हैं।
गर्मियों के मौसम में एयर कंडिशनर (AC) आज के समय में लगभग हर घर की जरूरत बन चुका है। तेज गर्मी से राहत पाने के लिए लोग घंटों AC चलाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि AC से निकलने वाले पानी का सही इस्तेमाल क्या होना चाहिए? कई लोग इस पानी को बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि कुछ लोग इसका उपयोग अलग-अलग कामों में करने लगते हैं। हालांकि, हर इस्तेमाल सुरक्षित नहीं होता, और यही बात जानना बेहद जरूरी है। (Photo Source: Pexels)
AC से निकलने वाला पानी क्या होता है? जब AC चलता है, तो उसकी ठंडी कॉइल गर्म हवा को ठंडा करती है। इस प्रक्रिया में हवा की नमी पानी की बूंदों में बदल जाती है, जिसे कंडेनसेट वॉटर कहा जाता है। यह पानी देखने में साफ लगता है और कई लोगों को लगता है कि यह डिस्टिल्ड वाटर जैसा ही होता है। (Photo Source: Pexels)
क्या यह पानी बैटरी में इस्तेमाल किया जा सकता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि AC से निकलने वाला पानी मिनरल-फ्री होता है, इसलिए इसे बैटरी में डाला जा सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स की मानें तो यह एक बड़ी गलती हो सकती है। (Photo Source: Pexels)
हालांकि यह पानी शुरुआत में साफ होता है, लेकिन AC के पाइप, टैंक और ड्रेनेज सिस्टम से गुजरते वक्त इसमें धूल, बैक्टीरिया और अन्य गंदगी मिल सकती है। ऐसे में इसे बैटरी में डालने से बैटरी की लाइफ कम हो सकती है और वह जल्दी खराब हो सकती है। इसलिए बैटरी के लिए हमेशा शुद्ध डिस्टिल्ड वाटर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। (Photo Source: Pexels)
क्या पौधों में डालना सही है?
लोग AC के पानी को पौधों में डालते हैं, लेकिन यह भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इस पानी में जरूरी मिनरल्स नहीं होते, जो पौधों की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा अगर पानी में गंदगी या फंगस हो, तो यह पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। (Photo Source: Pexels) कई
कपड़े धोने में इस्तेमाल? AC का पानी कपड़े धोने के लिए भी सही विकल्प नहीं माना जाता। इसमें मौजूद सूक्ष्म गंदगी या बैक्टीरिया कपड़ों की सफाई को प्रभावित कर सकते हैं। (Photo Source: Pexels)