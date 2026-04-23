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गर्मियों के मौसम में एयर कंडिशनर (AC) आज के समय में लगभग हर घर की जरूरत बन चुका है। तेज गर्मी से राहत पाने के लिए लोग घंटों AC चलाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि AC से निकलने वाले पानी का सही इस्तेमाल क्या होना चाहिए? कई लोग इस पानी को बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि कुछ लोग इसका उपयोग अलग-अलग कामों में करने लगते हैं। हालांकि, हर इस्तेमाल सुरक्षित नहीं होता, और यही बात जानना बेहद जरूरी है। (Photo Source: Pexels)