ढीले कपड़ों में भी मिलेगा एलिगेंट लुक, जानिए ओवरसाइज्ड कपड़े पहनने का सही तरीका और फेशन टिप्स
ओवरसाइज्ड कपड़े आज के फैशन ट्रेंड का अहम हिस्सा बन चुके हैं। ये आरामदायक होने के साथ स्टाइलिश भी लगते हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से कैरी करना जरूरी है। जानिए कुछ आसान फैशन टिप्स, जिनकी मदद से ओवरसाइज्ड आउटफिट्स में भी आप स्मार्ट, संतुलित और आकर्षक नजर आएंगे।
आजकल फैशन की दुनिया में ओवरसाइज्ड कपड़ों का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। ढीली-ढाली टी-शर्ट, बैगी जींस, ओवरसाइज्ड शर्ट और लूज ड्रेसेज न केवल आरामदायक होती हैं, बल्कि स्टाइलिश भी लगती हैं। हालांकि, अगर इन्हें सही तरीके से स्टाइल न किया जाए तो पूरा लुक बिखरा हुआ और अनसजा हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में कुछ आसान स्टाइलिंग टिप्स अपनाकर आप ओवरसाइज्ड आउटफिट्स को भी बेहद अट्रैक्टिव और बैलेंस्ड बना सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
बैगी और फिटेड कपड़ों का रखें सही संतुलन ओवरसाइज्ड कपड़े पहनते समय सबसे जरूरी बात है कि पूरे लुक में संतुलन बना रहे। अगर आपने ढीली शर्ट, टी-शर्ट या स्वेटर पहना है, तो उसके साथ स्लिम-फिट ट्राउजर, लेगिंग्स या स्ट्रेट-फिट जींस पहनें। वहीं, अगर बैगी जींस या वाइड-लेग पैंट्स पहन रहे हैं, तो उसके साथ फिटेड टॉप चुनें। इससे बॉडी का सिल्हूट बेहतर दिखता है और लुक स्टाइलिश लगता है। (Photo Source: Pexels)
कमर को करें हाईलाइट ओवरसाइज्ड आउटफिट्स में कमर को उभारना एक बेहतरीन स्टाइलिंग ट्रिक है। ढीली ड्रेस, शर्ट या ब्लेजर के ऊपर बेल्ट लगाने से आउटफिट को एक अच्छी शेप मिलती है। अगर बेल्ट नहीं लगाना चाहते, तो शर्ट का फ्रंट टक या हाफ टक भी आपके लुक को ज्यादा फैशनेबल और व्यवस्थित बना सकता है। (Photo Source: Pexels)
लेयरिंग से बढ़ाएं स्टाइल लेयरिंग किसी भी ओवरसाइज्ड आउटफिट को और आकर्षक बना सकती है। बेसिक ओवरसाइज्ड टी-शर्ट के ऊपर स्ट्रक्चर्ड ब्लेजर पहनें या वाइड-लेग पैंट्स के साथ क्रॉप्ड जैकेट कैरी करें। इससे आउटफिट में गहराई आती है और लुक शेपलेस नहीं लगता। ठंड के मौसम में फिटेड इनर के साथ लेयरिंग करना भी अच्छा विकल्प हो सकता है। (Photo Source: Pexels)
फैब्रिक का रखें ध्यान हर ओवरसाइज्ड कपड़ा अच्छा नहीं दिखता। इसलिए ऐसे फैब्रिक चुनें जिनमें थोड़ा स्ट्रक्चर हो, जैसे कॉटन, लिनन या डेनिम। ये कपड़े अपनी शेप बनाए रखते हैं और पहनने पर ज्यादा साफ-सुथरे व स्टाइलिश दिखाई देते हैं। वहीं, बहुत ज्यादा मुलायम और ढीले फैब्रिक कभी-कभी लुक को अस्त-व्यस्त बना सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
एक्सेसरीज से करें लुक को कम्प्लीट सही एक्सेसरीज किसी भी सिंपल आउटफिट को खास बना सकती हैं। स्टेटमेंट हैंडबैग, स्टाइलिश सनग्लासेस, लेयर्ड ज्वेलरी या क्लासिक वॉच आपके लुक में एलिगेंस जोड़ते हैं। फुटवियर का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चंकी स्नीकर्स, लोफर्स, एंकल बूट्स या पॉइंटेड-टो हील्स ओवरसाइज्ड आउटफिट्स को ट्रेंडी और आकर्षक बनाते हैं। (Photo Source: Pexels)
एक साथ बहुत ज्यादा ओवरसाइज्ड कपड़े न पहनें अगर पूरा आउटफिट ही ओवरसाइज्ड होगा, तो लुक भारी और बिखरा हुआ लग सकता है। इसलिए एक समय में केवल एक ओवरसाइज्ड पीस को ही फोकस में रखें और बाकी कपड़ों को टेलर्ड या फिटेड रखें। इससे आपका लुक संतुलित, साफ-सुथरा और मॉडर्न नजर आएगा। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: XL-XXL पहनते हैं, लेकिन क्या जानते हैं ‘X’ का अर्थ, जानिए पूरी जानकारी)