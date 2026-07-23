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आजकल फैशन की दुनिया में ओवरसाइज्ड कपड़ों का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। ढीली-ढाली टी-शर्ट, बैगी जींस, ओवरसाइज्ड शर्ट और लूज ड्रेसेज न केवल आरामदायक होती हैं, बल्कि स्टाइलिश भी लगती हैं। हालांकि, अगर इन्हें सही तरीके से स्टाइल न किया जाए तो पूरा लुक बिखरा हुआ और अनसजा हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में कुछ आसान स्टाइलिंग टिप्स अपनाकर आप ओवरसाइज्ड आउटफिट्स को भी बेहद अट्रैक्टिव और बैलेंस्ड बना सकते हैं। (Photo Source: Pexels)