अपर्णा यादव से अदिति सिंह तक, यूपी में बीजेपी की ये तेज़तर्रार युवा महिला नेता संभालेंगी मोर्चा

Neelima Katiyar-Priyanka Rawat to Rekha Verma-Darshana Singh are the rising women leaders of BJP : यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने युवा महिला नेताओं की एक नई खेप तैयार की है। सपा और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी शामिल हुई ये युवा नेता अब बीजेपी का मोर्चा संभालेंगी।