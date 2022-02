अंकिता लोखंडे से दिव्यांका त्रिपाठी तक, कास्टिंग काउच से गुजर चुकीं इन टीवी एक्ट्रेसेस का सुने एक्सपीरियंस

Kishwer Merchant- Sneha Jain to Aradhana Sharma has become a victim of costing couch: टीवी इंडस्ट्री की कई फेमस एक्ट्रेसेस कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं। इन एक्ट्रेसेस ने हिम्मत दिखाते हुए बुरे अनुभव को दुनिया के सामने रखा है।