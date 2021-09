Akhilesh Yadav Vs Raja Bhaiya: Mayawati Became The Cause Of Political Contradiction: अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो के बीच हुए गठबंधन से केवल मुलायम ही नहीं राजा भैया को भी नाराजगी थी। राजा भैया ने सपा और बसपा के गठबंधन को देखते हुए अपनी अपनी पार्टी जनसत्ता दल का निर्माण कर लिया था। मायावती और राजा भैया के बीच राजनैतिक ही नहीं व्यक्तिगत अदावत भी रही है और यही कारण था कि राजा भैया ने सपा से दूरी बना ली। सपा से राजा भैया की ये दूरी अखिलेश यादव को वादा खिलाफी लगी और चुनावी जनसभाओं में उन्होंने राजा भैया के क्षत्रिय होने पर भी कटाक्षक किया था।