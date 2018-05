Published on May 15, 2018 2:00 am

1 / 7 हाल ही में संजय दत्त की फिल्म भूमि में दिखाई दीं अदिति राव हैदरी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शामिल हैं। दिल्ली 6, रॉकस्टार, मर्डर 3 और फितूर में काम कर चुकीं अदिति अपनी खूबसूरती को लेकर काफी सजग रहती हैं। वह चेहरे के लिए प्राकृतिक नुस्खों पर काफी भरोसा करती हैं। आइए जानते हैं कि अदिति राव हैदरी के ब्यूटी टिप्स क्या हैं।

2 / 7 अदिति चेहरे के लिए प्राकृतिक नुस्खों पर ज्यादा भरोसा करती हैं। वह ग्लोइंग स्किन के लिए दही और बेसन का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा वह नारियल पानी का खूब सेवन करती हैं।

3 / 7 अदिति अपने चेहरे पर साबुन का इस्तेमाल नहीं करतीं। बल्कि चेहरे को साफ रखने के लिए वह बेसन-दूध या ओट्स से बने नेचुरल क्लीनजिंग मिश्रण का इस्तेमाल करती हैं।

4 / 7 शूटिंग के बाद मेकअप उतारने के लिए अदिति ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवल या फिर बादाम के तेल का इस्तेमाल करती हैं। इसके बाद वह चेहरे को सोप-फ्री फेसवाश से धोती हैं।

5 / 7 बालों को मुलायम और खूबसूरत बनाए रखने के लिए वह उनमें नारियल तेल लगाती हैं। अदिति हर हफ्ते कम से कम एक बार हेयर स्पा जाने की कोशिश करती हैं।

6 / 7 ऑयली स्किन होने पर वह एक खास होममेड फेशवाश का इस्तेमाल करती हैं। इसे बनाने के लिए एक चौथाई चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर या हल्दी को एक चम्मच बेसन और दही के साथ मिलाया जाता है और पेस्ट के रूप में तैयार कर चेहरे पर लगाया जाता है।