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सौंफ

सौंफ को भोजन के बाद खाने की परंपरा काफी पुरानी है। यह पाचन तंत्र को शांत रखने और गैस, अपच तथा पेट फूलने जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करती है। गर्मियों में सौंफ शरीर को ठंडक पहुंचाने का काम भी करती है।

कैसे करें सेवन?

एक चम्मच सौंफ को रातभर पानी में भिगो दें और सुबह इस पानी का सेवन करें। यह शरीर को तरोताजा रखने में मदद कर सकता है। (Photo Source: Pexels)