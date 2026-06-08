किचन में मौजूद ये 7 मसाले बन सकते हैं आपकी ढाल, बढ़ती गर्मी में शरीर को रखेंगे ठंडा
Summer Wellness: कई मसालों में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर के तापमान को संतुलित रखने, पाचन को बेहतर बनाने और गर्मी से राहत दिलाने में सहायक होते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 7 मसालों के बारे में जिन्हें गर्मियों में अपनी डाइट का हिस्सा बनाना फायदेमंद हो सकता है।
गर्मी का मौसम अपने साथ तेज धूप, उमस और चिलचिलाती गर्मी लेकर आता है। इस मौसम में लोग ठंडक पाने के लिए कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और बर्फ वाला पानी पीना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में मौजूद कुछ मसाले भी शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं? (Photo Source: Pexels)
आयुर्वेद के अनुसार कई मसालों में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर के तापमान को संतुलित रखने, पाचन को बेहतर बनाने और गर्मी से होने वाली समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 7 मसालों के बारे में जिन्हें गर्मियों में अपनी डाइट का हिस्सा बनाना फायदेमंद हो सकता है। (Photo Source: Pexels)
इलायची इलायची अपनी मीठी खुशबू और स्वाद के लिए जानी जाती है। यह एसिडिटी, पेट दर्द और पाचन संबंधी समस्याओं को कम करने में मदद कर सकती है। बेहतर पाचन शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में भी सहायक होता है। कैसे करें सेवन? चाय में इलायची डालें या स्मूदी और शेक में इसका पाउडर मिलाकर सेवन करें। (Photo Source: Pexels)
अजवाइन गर्मियों में अक्सर पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में अजवाइन गैस, अपच और पेट में भारीपन जैसी परेशानियों से राहत दिलाने में मदद कर सकती है। कैसे करें सेवन? भुनी हुई अजवाइन की थोड़ी मात्रा छाछ में मिलाकर पिएं। यह गर्मी में राहत देने वाला बेहतरीन पेय हो सकता है। (Photo Source: Pexels)
धनिया के बीज धनिया के बीज प्राकृतिक रूप से शरीर को ठंडक पहुंचाने वाले माने जाते हैं। ये एसिडिटी को कम करने और शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकते हैं। कैसे करें सेवन? एक चम्मच धनिया के बीज रातभर पानी में भिगो दें और सुबह इस पानी को छानकर पी लें। (Photo Source: Pexels)
जीरा जीरा भारतीय रसोई का अहम हिस्सा है। यह पाचन को दुरुस्त रखने के साथ-साथ शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है। गर्मियों में जीरा पानी पीना काफी लाभदायक माना जाता है। कैसे करें सेवन? एक चम्मच जीरा पानी में उबालकर ठंडा कर लें और दिनभर इसका सेवन करें। आप भुने हुए जीरे का पाउडर दही में मिलाकर भी खा सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
सौंफ सौंफ को भोजन के बाद खाने की परंपरा काफी पुरानी है। यह पाचन तंत्र को शांत रखने और गैस, अपच तथा पेट फूलने जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करती है। गर्मियों में सौंफ शरीर को ठंडक पहुंचाने का काम भी करती है। कैसे करें सेवन? एक चम्मच सौंफ को रातभर पानी में भिगो दें और सुबह इस पानी का सेवन करें। यह शरीर को तरोताजा रखने में मदद कर सकता है। (Photo Source: Pexels)
पुदीना पुदीना गर्मियों का सबसे लोकप्रिय कूलिंग इंग्रीडिएंट माना जाता है। इसमें मौजूद मेंथॉल शरीर को ठंडक का एहसास कराता है और पाचन को भी बेहतर बनाता है। कैसे करें सेवन? पुदीने की चटनी बनाएं, सलाद में मिलाएं या नींबू पानी में इसकी पत्तियां डालकर पिएं। (Photo Source: Pexels)
खसखस खसखस का उपयोग कई पारंपरिक गर्मियों के पेय और मिठाइयों में किया जाता है। यह शरीर को ठंडक पहुंचाने, अधिक प्यास लगने की समस्या को कम करने और अच्छी नींद लाने में मदद कर सकता है। कैसे करें सेवन? खसखस को दूध, शेक, खीर या अन्य डेजर्ट में मिलाकर खाया जा सकता है। (Photo Source: Pexels) ( डिसक्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या विशेष डाइट संबंधी सलाह के लिए विशेषज्ञ या डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें।) (यह भी पढ़ें: एक समय टमाटर को माना जाता था जहरीला, फिर केचप ने बदल दिया इतिहास, जाने पूरी कहानी)