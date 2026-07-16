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अगर आप अपने घर की बालकनी में कुछ ऐसा उगाना चाहते हैं जो देखने में भी खूबसूरत हो और खाने में भी काम आए, तो खाने योग्य (एडिबल) फूल बेहतरीन विकल्प हैं। ये फूल न सिर्फ आपके सलाद को रंग-बिरंगा और आकर्षक बनाते हैं, बल्कि उसमें अलग-अलग स्वाद और खुशबू भी जोड़ते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 7 फूलों के बारे में जिन्हें आसानी से गमलों में उगाया जा सकता है और सलाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)