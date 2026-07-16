सलाद को बनाना है हेल्दी, रंग-बिरंगा और टेस्टी, बालकनी में लगाएं ये 7 एडिबल फ्लावर्स
Edible Flowers: खूबसूरत फूल सिर्फ बगीचे की शोभा बढ़ाने के लिए ही नहीं होते, बल्कि कई फूल खाने योग्य भी होते हैं। इन्हें अपनी बालकनी में आसानी से उगाकर सलाद में शामिल किया जा सकता है। ये फूल न केवल रंग और खुशबू बढ़ाते हैं, बल्कि स्वाद में भी अनोखा ट्विस्ट जोड़कर हर प्लेट को…
अगर आप अपने घर की बालकनी में कुछ ऐसा उगाना चाहते हैं जो देखने में भी खूबसूरत हो और खाने में भी काम आए, तो खाने योग्य (एडिबल) फूल बेहतरीन विकल्प हैं। ये फूल न सिर्फ आपके सलाद को रंग-बिरंगा और आकर्षक बनाते हैं, बल्कि उसमें अलग-अलग स्वाद और खुशबू भी जोड़ते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 7 फूलों के बारे में जिन्हें आसानी से गमलों में उगाया जा सकता है और सलाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
बोरेज बोरेज के नीले, सितारे जैसे दिखने वाले फूलों का स्वाद खीरे जैसा ताजा और ठंडक देने वाला होता है। गर्मियों में हल्के सलाद और नींबू वाली ड्रेसिंग के साथ इसका स्वाद बेहद शानदार लगता है। (Photo Source: Pexels)
कैलेंडुला कैलेंडुला, जिसे पॉट मैरीगोल्ड भी कहा जाता है, हल्के तीखे और खट्टे स्वाद वाला फूल है। इसके पीले और नारंगी रंग के फूल सलाद में मिलाने पर न केवल रंगत बढ़ाते हैं, बल्कि स्वाद में भी अलगपन लाते हैं। (Photo Source: Pexels)
कैमोमाइल कैमोमाइल के छोटे सफेद फूलों में सेब जैसी हल्की मिठास और मनमोहक खुशबू होती है। चाय के अलावा इसे पालक, फलों या हल्के सलाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे स्वाद में प्राकृतिक मिठास आ जाती है। (Photo Source: Pexels)
चाइव्स चाइव्स के हल्के बैंगनी रंग के फूलों में प्याज और लहसुन जैसा हल्का स्वाद होता है। इन्हें छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़कर सलाद पर छिड़कने से स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं। (Photo Source: Pexels)
नैस्टर्शियम नैस्टर्शियम के चमकीले फूल और पत्तियां दोनों ही खाने योग्य होते हैं। इनका स्वाद हल्का तीखा और काली मिर्च या मूली जैसा होता है। अगर आपका सलाद थोड़ा फीका लगता है, तो इसके फूल उसमें शानदार स्वाद और रंग जोड़ सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
पैंसी पैंसी अपने आकर्षक रंगों और खूबसूरत आकार के लिए जानी जाती है। इसका स्वाद हल्का और ताजगी भरा होता है। यह सलाद को सजाने के लिए सबसे लोकप्रिय खाने योग्य फूलों में से एक है और किसी भी प्लेट को आकर्षक बना देता है। (Photo Source: Pexels)
वायोला वायोला, पैंसी की छोटी किस्म है। इसका स्वाद हल्का मीठा और सुगंधित होता है। छोटे आकार और खूबसूरत रंगों की वजह से यह माइक्रोग्रीन्स या ताजी हरी सब्जियों वाले सलाद को बेहद आकर्षक बना देता है। (Photo Source: Pexels)