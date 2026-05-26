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आज के समय में मोबाइल फोन बच्चों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। थोड़ी देर बच्चे को शांत रखना हो, खाना खिलाना हो या व्यस्त रखना हो, फोन सबसे आसान विकल्प लगने लगता है। लेकिन धीरे-धीरे यही आदत बच्चों को हर समय स्क्रीन पर निर्भर बना सकती है। लगातार मोबाइल देखने से बच्चों की कनसनट्रेशन, इमेजिनेशन और सोशल बिहेवियर पर असर पड़ सकता है। (Photo Source: Pexels)