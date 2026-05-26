स्मार्ट पैरेंटिंग टिप्स: बिना मोबाइल भी खुश रहेंगे बच्चे, ये 8 चीजें रखेंगी उनको घंटों इंगेज, स्क्रीन टाइम होगा कम
Children Screen Time: बच्चों को व्यस्त रखने के लिए महंगे खिलौनों या तकनीक की जरूरत नहीं होती। उन्हें चाहिए थोड़ी क्रिएटिविटी, थोड़ी भागीदारी और आपके समय का थोड़ा हिस्सा। यहां हैं 8 आसान तरीके, जिनसे आप बच्चों को मोबाइल से दूर रखकर बेहतर तरीके से व्यस्त कर सकते हैं।
आज के समय में मोबाइल फोन बच्चों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। थोड़ी देर बच्चे को शांत रखना हो, खाना खिलाना हो या व्यस्त रखना हो, फोन सबसे आसान विकल्प लगने लगता है। लेकिन धीरे-धीरे यही आदत बच्चों को हर समय स्क्रीन पर निर्भर बना सकती है। लगातार मोबाइल देखने से बच्चों की कनसनट्रेशन, इमेजिनेशन और सोशल बिहेवियर पर असर पड़ सकता है। (Photo Source: Pexels)
अच्छी बात यह है कि बच्चों को खुश और व्यस्त रखने के लिए महंगे गैजेट्स की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस थोड़ी भागीदारी, क्रिएटिविटी और एक्टिविटी चाहिए। यहां जानिए ऐसे 8 आसान तरीके, जिनसे आप बच्चों को मोबाइल से दूर रख सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
बच्चों को कुछ बनाने दें बच्चों को अपनी कल्पनाओं से चीजें बनाना बेहद पसंद होता है। उन्हें रंग, कागज, मिट्टी, ब्लॉक्स, कार्डबोर्ड या पुराने कपड़े जैसी चीजें दें। वे पेपर प्लेन, छोटा घर, मिट्टी के खिलौने या लेगो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और उन्हें कुछ नया बनाने की खुशी मिलती है। (Photo Source: Pexels)
फिजिकल एक्टिविटी को मजेदार बनाएं बच्चों की ऊर्जा को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। उन्हें दौड़ना, कूदना, डांस करना, कैच-कैच खेलना या पार्क में घूमना जैसी एक्टिविटीज में शामिल करें। फिजिकल मूवमेंट बच्चों का मूड बेहतर करता है और उन्हें स्क्रीन से दूर रखने में मदद करता है। (Photo Source: Pexels)
उन्हें छोटी जिम्मेदारियां दें बच्चों को उपयोगी महसूस करना अच्छा लगता है। उन्हें छोटे-छोटे काम दें जैसे पौधों में पानी डालना, टेबल लगाना, किताबें व्यवस्थित करना या सब्जियां धोना। इससे उनमें जिम्मेदारी की भावना आती है और वे खुद को परिवार का अहम हिस्सा महसूस करते हैं। (Photo Source: Pexels)
साथ में पढ़ें या कहानियां सुनाएं किताबें बच्चों की कल्पनाशक्ति को मजबूत बनाती हैं। उन्हें कहानी की किताबें पढ़कर सुनाएं या साथ बैठकर पढ़ें। इसे पढ़ाई जैसा नहीं बल्कि मजेदार समय की तरह बनाएं। अच्छी कहानियां बच्चों को स्क्रीन से ज्यादा गहराई से जोड़ सकती हैं। (Photo Source: Pexels)
बच्चों को किचन में शामिल करें किचन बच्चों के लिए सीखने और मजे का बेहतरीन स्थान हो सकता है। उन्हें फल धोने, आटा गूंथने, स्नैक्स सजाने या बैटर मिलाने जैसे छोटे काम दें। इससे उनका ध्यान भी लगा रहता है और वे नई चीजें सीखते हैं। (Photo Source: Pexels)
प्रकृति के करीब ले जाएं पेड़, पौधे, मिट्टी और खुला वातावरण बच्चों के मन को शांत करता है। उन्हें पार्क ले जाएं, बागवानी करने दें, पत्तियां इकट्ठा करने या पक्षियों को देखने जैसी एक्टिविटीज करवाएं। प्रकृति बच्चों में जिज्ञासा और धैर्य बढ़ाती है। (Photo Source: Pexels)
बातचीत को दिलचस्प बनाएं कई बार बच्चों को सिर्फ ध्यान और बातचीत की जरूरत होती है। उनसे पूछें कि उनका दिन कैसा रहा, उन्हें क्या मजेदार लगा या वे क्या नया बनाना चाहते हैं। अच्छी बातचीत बच्चों को यह महसूस कराती है कि वे महत्वपूर्ण हैं। (Photo Source: Pexels)