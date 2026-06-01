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भारत में कई ऐसे हिल स्टेशन हैं जहां लोग बादलों को दूर पहाड़ों के ऊपर तैरते हुए देखने जाते हैं। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां बादल सिर्फ आसमान में नहीं रहते, बल्कि सड़कों, घरों और जंगलों के बीच उतर आते हैं। यहां मौसम हर कुछ मिनट में बदल जाता है। एक पल सामने घाटी दिखाई देती है और अगले ही पल पूरा नजारा सफेद धुंध में गायब हो जाता है। आइए जानते हैं भारत के उन खूबसूरत शहरों के बारे में, जहां आप बादलों के बीच चलने का अनोखा अनुभव ले सकते हैं। (Photo Source: Pexels)