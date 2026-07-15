तुलसी से दालचीनी तक, मानसून के लिए परफेक्ट हैं ये 7 हर्बल टी, जानें इनके बारे में
Monsoon Herbal Teas: बारिश का मौसम ठंडी हवाओं और सुहाने माहौल के साथ आता है, ऐसे में गर्मागर्म हर्बल चाय पीने का आनंद ही अलग होता है। ये नेचुरल ड्रिंक अपने खास स्वाद, मनमोहक सुगंध और सुकून देने वाले एहसास के कारण मानसून में काफी पसंद किए जाते हैं। आइए जानें इस मौसम के बेहतरीन…
बारिश का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं और सुहावना माहौल लेकर आता है। ऐसे में एक कप गर्म हर्बल टी न केवल मौसम का आनंद बढ़ा देती है, बल्कि शरीर को भी आराम का एहसास कराती है। भारत में सदियों से कई तरह की हर्बल चाय का सेवन किया जाता रहा है, जो अपने प्राकृतिक स्वाद, सुगंध और गर्माहट के लिए जानी जाती हैं। आइए जानते हैं मानसून में पी जाने वाली 6 लोकप्रिय हर्बल टी के बारे में। (Photo Source: Pexels)
कैमोमाइल टी कैमोमाइल टी अपनी हल्की फूलों जैसी खुशबू और सुकून देने वाले स्वाद के कारण लोकप्रिय है। बारिश के मौसम में दिनभर की भागदौड़ के बाद एक कप गर्म कैमोमाइल टी मन और शरीर को आराम का एहसास करा सकती है। शाम के समय इसे पीना कई लोगों को पसंद आता है। (Photo Source: Pexels)
दालचीनी और लौंग की चाय दालचीनी और लौंग का मिश्रण एक बेहद सुगंधित और स्वादिष्ट हर्बल चाय तैयार करता है। इसकी मसालेदार खुशबू और गर्माहट बारिश की ठंडी शामों में खास आनंद देती है। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा-सा शहद भी मिलाया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
अदरक की चाय मानसून के दौरान अदरक की चाय सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ड्रिंक्स में शामिल है। ताजी अदरक से बनी यह चाय शरीर को गर्माहट देती है और ठंडे मौसम में बेहद आरामदायक महसूस होती है। इसका तीखा और ताजगी भरा स्वाद बारिश के दिनों में अलग ही आनंद देता है। (Photo Source: Pexels)
लेमनग्रास की चाय लेमनग्रास की चाय अपनी नींबू जैसी ताजगी भरी खुशबू और हल्के स्वाद के कारण मानसून के लिए बेहतरीन विकल्प मानी जाती है। यह चाय बारिश के मौसम में ताजगी का एहसास कराती है और दिनभर की भागदौड़ के बाद मन को शांत करने में मदद करती है। (Photo Source: Pexels)
मुलैठी की चाय मुलैठी (लिकोरिस रूट) से बनी चाय अपने नेचुरल मीठे स्वाद के कारण काफी पसंद की जाती है। ट्रेडिशनल हर्बल ड्रिंक के रूप में इसका इस्तेमाल लंबे समय से होता आ रहा है। मानसून में इसकी गर्माहट और सौम्य स्वाद इसे एक आरामदायक पेय बनाते हैं। (Photo Source: Pexels)
पुदीने की चाय पुदीने की चाय अपनी ठंडी तासीर और ताजगी भरी खुशबू के लिए जानी जाती है। हालांकि इसका स्वाद ठंडक का एहसास कराता है, लेकिन इसे गर्मागर्म पीने पर यह बारिश के मौसम में भी बेहद सुकूनदायक लगती है। कई लोग इसे भोजन के बाद या शाम के समय पीना पसंद करते हैं। (Photo Source: Pexels)