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बारिश का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं और सुहावना माहौल लेकर आता है। ऐसे में एक कप गर्म हर्बल टी न केवल मौसम का आनंद बढ़ा देती है, बल्कि शरीर को भी आराम का एहसास कराती है। भारत में सदियों से कई तरह की हर्बल चाय का सेवन किया जाता रहा है, जो अपने प्राकृतिक स्वाद, सुगंध और गर्माहट के लिए जानी जाती हैं। आइए जानते हैं मानसून में पी जाने वाली 6 लोकप्रिय हर्बल टी के बारे में। (Photo Source: Pexels)