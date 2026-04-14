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तेज गर्मी के मौसम में शरीर का तापमान बढ़ना, डिहाइड्रेशन, एसिडिटी और थकान जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार, इस समय शरीर को ठंडा रखने के लिए नेचुरल और कूलिंग ड्रिंक्स का सेवन करना बेहद जरूरी है। खास बात यह है कि ये ड्रिंक्स न सिर्फ शरीर को ठंडक देते हैं, बल्कि पाचन और ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर बनाते हैं। यहां जानिए 7 ऐसे आयुर्वेदिक समर ड्रिंक्स, जो आपको अंदर से ठंडा और हाइड्रेटेड रखेंगे-

(Photo Source: Pexels)