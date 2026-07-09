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बारिश का मौसम जहां ठंडक और सुकून लेकर आता है, वहीं जूतों की देखभाल भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। बारिश में भीगने के बाद अगर जूतों को सही तरीके से नहीं सुखाया जाए, तो उनमें बदबू, फंगस और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। इतना ही नहीं, नमी के कारण जूतों का गोंद ढीला पड़ सकता है, सिलाई कमजोर हो सकती है और उनकी उम्र भी कम हो जाती है। ऐसे में कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप अपने जूतों को पूरे मानसून के दौरान साफ, सूखा और फ्रेश रख सकते हैं। (Photo Source: Gemini Generated Image)