बारिश में भीग गए जूते? खराब होने से बचाना है तो फॉलो करें ये 7 आसान टिप्स, रहेंगे साफ, ड्राई और फ्रेश
Monsoon Footwear Care: मानसून में जूतों की सही देखभाल करना सिर्फ उनकी खूबसूरती बनाए रखने के लिए ही नहीं, बल्कि पैरों को फंगल इंफेक्शन और बदबू से बचाने के लिए भी जरूरी है। इन 7 आसान टिप्स को अपनाकर आप अपने जूतों को लंबे समय तक साफ, सूखा और नए जैसा बनाए रख सकते हैं।
बारिश का मौसम जहां ठंडक और सुकून लेकर आता है, वहीं जूतों की देखभाल भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। बारिश में भीगने के बाद अगर जूतों को सही तरीके से नहीं सुखाया जाए, तो उनमें बदबू, फंगस और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। इतना ही नहीं, नमी के कारण जूतों का गोंद ढीला पड़ सकता है, सिलाई कमजोर हो सकती है और उनकी उम्र भी कम हो जाती है। ऐसे में कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप अपने जूतों को पूरे मानसून के दौरान साफ, सूखा और फ्रेश रख सकते हैं। (Photo Source: Gemini Generated Image)
भीगने के बाद जूतों को तुरंत सुखाएं बारिश से लौटने के बाद गीले जूतों को किसी कोने में यूं ही न छोड़ें। लंबे समय तक नमी रहने से जूतों की गोंद कमजोर हो सकती है, सिलाई ढीली पड़ सकती है और फंगस लगने का खतरा बढ़ जाता है। घर पहुंचते ही उन्हें सुखाने की प्रक्रिया शुरू करें। (Photo Source: Gemini Generated Image)
पहले साफ करें, फिर सुखाएंजूते सुखाने से पहले उन पर लगी मिट्टी, धूल और अतिरिक्त पानी को मुलायम कपड़े से साफ करें। अगर संभव हो तो जूतों के फीते और इनसोल निकाल दें, ताकि हर हिस्सा अलग-अलग अच्छी तरह सूख सके। इससे बदबू और दाग बनने की संभावना भी कम होती है। (Photo Source: Gemini Generated Image)
अखबार का करें इस्तेमाल गीले जूतों को जल्दी सुखाने के लिए उनमें मुड़ा हुआ अखबार भर दें। अखबार जूतों के अंदर की नमी को सोख लेता है। जब अखबार पूरी तरह गीला हो जाए, तो उसे बदल दें। इसके बाद जूतों को हवादार जगह या पंखे के नीचे रखें। (Photo Source: Gemini Generated Image)
तेज गर्मी से बचाएं जूते सुखाने के लिए हेयर ड्रायर, हीटर या तेज धूप का इस्तेमाल करने से बचें। अधिक गर्मी लेदर को फाड़ सकती है, गोंद को कमजोर कर सकती है और जूतों का रंग भी फीका पड़ सकता है। प्राकृतिक हवा में धीरे-धीरे सुखाना सबसे सुरक्षित तरीका है। (Photo Source: Gemini Generated Image)
हर तरह के जूते की अलग देखभाल करें लेदर शूज सूखने के बाद लेदर कंडीशनर लगाएं, ताकि चमड़ा मुलायम रहे और उसमें दरारें न पड़ें। स्नीकर्स को समय-समय पर साफ करें ताकि दाग और बदबू न जमे। सैंडल के स्ट्रैप और सोल में फंसी मिट्टी को पानी से साफ करके अच्छी तरह सुखाएं। (Photo Source: Gemini Generated Image)
रोज एक ही जोड़ी न पहनें मानसून में रोजाना एक ही जूते पहनने से वे पूरी तरह सूख नहीं पाते। कम से कम दो जोड़ी जूतों का इस्तेमाल करें और उन्हें बारी-बारी से पहनें। इससे नमी, बदबू और फंगस का खतरा काफी कम हो जाता है। (Photo Source: Gemini Generated Image)
पूरी तरह सूखने के बाद ही रखें जूते तभी अलमारी या शू रैक में रखें जब वे पूरी तरह सूख जाएं। जूतों के अंदर थोड़ा-सा बेकिंग सोडा छिड़क सकते हैं, जो नमी और बदबू को सोखने में मदद करता है। इसके अलावा सिलिका जेल पैकेट, एंटी-फंगल पाउडर या शू डियोडोराइजर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। (Photo Source: Gemini Generated Image) (यह भी पढ़ें: कब बदलें तकिए का कवर, तौलिया और बेडशीट, जानिए पूरी वॉशिंग गाइड)