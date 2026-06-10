1 /8

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हेल्दी खाना चुनना कई लोगों के लिए चुनौती बन गया है। अक्सर हम जानते हैं कि क्या खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, फिर भी चिप्स, मिठाइयों और जंक फूड की ओर आकर्षित हो जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हमारे खाने के फैसले सिर्फ भूख से नहीं, बल्कि हमारे दिमाग और आसपास के माहौल से भी प्रभावित होते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि कुछ आसान बदलाव करके आप अपने दिमाग को हेल्दी खाने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। (Photo Source: Pexels)