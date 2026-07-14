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शायद आपको यह सुनकर आश्चर्य लगे लेकिन कई पक्षी ऐसे हैं, जिनके पंखों और शरीर पर घातक जहर होता है। ऐसे पक्षी अपनी सुरक्षा के लिए बेहद अनोखा तरीका अपनाते हैं। ये पक्षी जहरीले सांपों या बिच्छुओं की तरह काटकर या डंक मारकर जहर नहीं छोड़ते। बल्कि इनके पंखों, त्वचा या शरीर के ऊतकों में जहरीले तत्व मौजूद होते हैं। यही वजह है कि इन्हें छूने मात्र से ही शिकारी जानवरों और कई बार इंसानों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन पक्षियों के शरीर में मौजूद जहर उन्हें उनके भोजन से मिलता है। खासतौर पर वे ऐसे कीड़े-मकोड़े, कुछ जहरीले बीटल खाते हैं, जिनमें प्राकृतिक रूप से विषैले तत्व पाए जाते हैं। आइए जानते हैं दुनिया के 6 जहरीले पक्षियों के बारे में: (Photo Source: Pexels)