7 सबसे जहरीले पक्षी, पंख और शरीर में होता है घातक जहर
Most poisonous birds: जहां कई पक्षी अपने रंग-बिरंगे पंख, मधुर आवाज और लंबी उड़ान के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं कई पक्षी अपने जहरीले त्वचा और पंखों के लिए जाने जाते हैं। इन पक्षियों को छूने मात्र से ही कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।
दुनिया में पक्षियों की लगभग 11,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो अपने आवास, आकार और विशेषताओं के आधार पर एक-दूसरे से पूरी तरह अलग होती हैं। कई पक्षी अपने रंग-बिरंगे पंख, मधुर आवाज और लंबी उड़ान के लिए जाने जाते हैं। लेकिन मान लीजिए की किसी पक्षी को देखकर आपको उसे छूने या पकड़ने की चाहत होती है। लेकिन आप इस बात बिल्कुल भी अज्ञान हैं कि वह पक्षी जहरीला हो सकता है, उसे छूने मात्रा से ही गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। (Photo Source: Pexels)
शायद आपको यह सुनकर आश्चर्य लगे लेकिन कई पक्षी ऐसे हैं, जिनके पंखों और शरीर पर घातक जहर होता है। ऐसे पक्षी अपनी सुरक्षा के लिए बेहद अनोखा तरीका अपनाते हैं। ये पक्षी जहरीले सांपों या बिच्छुओं की तरह काटकर या डंक मारकर जहर नहीं छोड़ते। बल्कि इनके पंखों, त्वचा या शरीर के ऊतकों में जहरीले तत्व मौजूद होते हैं। यही वजह है कि इन्हें छूने मात्र से ही शिकारी जानवरों और कई बार इंसानों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन पक्षियों के शरीर में मौजूद जहर उन्हें उनके भोजन से मिलता है। खासतौर पर वे ऐसे कीड़े-मकोड़े, कुछ जहरीले बीटल खाते हैं, जिनमें प्राकृतिक रूप से विषैले तत्व पाए जाते हैं। आइए जानते हैं दुनिया के 6 जहरीले पक्षियों के बारे में: (Photo Source: Pexels)
1- हुडेड पिटोहुईहुडेड पिटोहुई को दुनिया का पहला वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित जहरीला पक्षी माना जाता है, जो पापुआ न्यू गिनी के वर्षावनों में पाया जाता है। इनके पंखों और त्वचा में बैट्राकोटॉक्सिन नामक बेहद खतरनाक जहर होता है। अगर कोई इसे छू ले, तो हाथों में सुन्नपन, झुनझुनी और जलन की समस्या हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पक्षी कोरेसीन नामक बीटल को खाकर यह जहर अपने शरीर में जमा करता है। हालांकि, वैज्ञानिक अभी भी इस पर शोध कर रहे हैं। (Photo Source: Pexels)
2- वैरिएबल पिटोहुईवैरिएबल पिटोहुई भी हुडेड पिटोहुई की एक प्रजाति (करीबी रिश्तेदार) है, जिनके शरीर में भी बैट्राकोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है। हालांकि, ये अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले वाले पक्षियों में इनकी मात्रा अलग हो सकती है। इसके काले और लाल-भूरे रंग के पंख शिकारी जानवरों को यह संकेत देते हैं कि यह पक्षी जहरीला है। इसे चेतावनी देने वाले रंग का उदाहरण माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
3- ब्लू-कैप्ड इफ्रिटाब्लू-कैप्ड इफ्रिटा भी पापुआ न्यू गिनी में पाया जाता है। यह दिखने में जितना छोटा और खूबसूरत है उतना ही जहरीला भी होता है। इसके सिर पर नीले रंग की आकर्षक टोपी जैसी बनावट इसे खूबसूरत पक्षियों में से एक बनाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके पंखों और त्वचा में भी बैट्राकोटॉक्सिन मौजूद होता है। (Photo Source: Pexels)
4- रुफस-नेप्ड बेलबर्डरुफस-नेप्ड बेलबर्ड भी पापुआ न्यू गिनी में पाया जाता है, जिसे एक गाने वाला पक्षी माना जाता है। कई अध्यनों में बताया जा चुका है कि इसके भी शरीर में बैट्राकोटॉक्सिन पाया जाता है। हालांकि, इसकी मात्रा थोड़ी कम होती है। (Photo Source: Pexels)
5- स्पर-विंग्ड गूजपिटोहुई की तरह स्पर-विंग्ड गूज के पंखों में जहर नहीं होता। ये ब्लिस्टर बीटल नामक कीड़े खाते हैं, जिनमें कैंथारिडिन नामक जहरीला पदार्थ होता है। यह जहर पक्षी के शरीर में जमा हो जाता है, जिससे इसका मांस खाने से इंसान बीमार पड़ सकता है। (Photo Source: Pexels)
6- यूरोपीय बटेरयूरोपीय बटेर सामान्य रूप से जहरीली नहीं होती। लेकिन अगर ये हेमलॉक जैसे जहरीले पौधे या विषैले बीज खा लें, तो इनका मांस जहरीला हो सकता है। ऐसी बटेर खाने से लोगों को कोटर्निज्म नाम की फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इससे मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी और कई बार किडनी से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। (Photo Source: Pexels)
7- लिटिल श्राइकथ्रशलिटिल श्राइकथ्रश मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी और आसपास के द्वीपों में पाया जाता है। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि इस पक्षी की त्वचा और पंखों में बैट्राकोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है। हालांकि, ये बहुत कम मात्रा में होता है। इसे देखकर आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि यह एक जहरीला पक्षी है। क्योंकि, यह अपने मधुर और सीटी जैसी आवाज के लिए जाना जाता है। इसे एक सॉन्गबर्ड (गाने वाला पक्षी) कहा जाता है। (Photo Source: Pexels) Also Read: आसमान के जांबाज, ये हैं 5 सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी