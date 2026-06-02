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इकीगाई – अपने जीवन का उद्देश्य खोजें

इकीगाई का मतलब है ‘जीने का कारण’। जब हमें किसी काम का उद्देश्य समझ नहीं आता, तो उसे करने की प्रेरणा भी कम हो जाती है। अपने दैनिक कार्यों को किसी बड़े लक्ष्य से जोड़ने की कोशिश करें। चाहे वह परिवार की खुशी हो, करियर में सफलता, नई चीजें सीखना या समाज की सेवा करना। जब जीवन में उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो मुश्किल दिनों में भी आगे बढ़ना आसान हो जाता है। (Photo Source: Pexels)