बिना ज्यादा मेहनत के बढ़ाएं मोटिवेशन, जापान का यह फॉर्मूला बदल सकता है आपकी जिंदगी
Japanese Lifestyle Tips: जापानी फिलॉसफी ऑफ लाइफ के अनुसार, आलस्य को दूर करने के लिए हमेशा खुद पर अधिक दबाव डालने की जरूरत नहीं होती। यदि आप भी आलस्य, कम मोटिवेशन या टालमटोल की समस्या से जूझ रहे हैं, तो इन सात जापानी तकनीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग आलस्य, टालमटोल और कम मोटिवेशन की समस्या से जूझते हैं। अक्सर हम इसे अपनी कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन जापानी सोच इस मुद्दे को अलग नजरिए से देखती है। जापान में आलस्य को हमेशा व्यक्तिगत असफलता नहीं माना जाता, बल्कि इसे तनाव, मानसिक थकान, बर्नआउट या जीवन में संतुलन की कमी का संकेत समझा जाता है। (Photo Source: Pexels)
यही कारण है कि जापानी लाइफस्टाइल में मोटिवेशन बढ़ाने के लिए केवल कड़ी मेहनत पर जोर नहीं दिया जाता, बल्कि छोटे-छोटे और टिकाऊ बदलावों को अपनाने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं जापान की 7 ऐसी लोकप्रिय तकनीकों के बारे में, जो आलस्य को दूर करने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकती हैं। (Photo Source: Pexels)
काइजेन – हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें काइजेन का अर्थ है ‘निरंतर सुधार’। इसका सिद्धांत कहता है कि जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए एकदम से सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। अगर एक घंटे की एक्सरसाइज करना मुश्किल लगता है तो सिर्फ 5 मिनट की वॉक से शुरुआत करें। यदि पूरी किताब पढ़ना भारी लगता है तो रोज केवल एक पेज पढ़ें। छोटे-छोटे कदम समय के साथ बड़े परिणाम दे सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
इकीगाई – अपने जीवन का उद्देश्य खोजें इकीगाई का मतलब है ‘जीने का कारण’। जब हमें किसी काम का उद्देश्य समझ नहीं आता, तो उसे करने की प्रेरणा भी कम हो जाती है। अपने दैनिक कार्यों को किसी बड़े लक्ष्य से जोड़ने की कोशिश करें। चाहे वह परिवार की खुशी हो, करियर में सफलता, नई चीजें सीखना या समाज की सेवा करना। जब जीवन में उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो मुश्किल दिनों में भी आगे बढ़ना आसान हो जाता है। (Photo Source: Pexels)
हारा हाची बु – जरूरत से ज्यादा न करें जापान के ओकिनावा क्षेत्र से जुड़ा यह सिद्धांत लोगों को 80% पेट भरने तक ही भोजन करने की सलाह देता है। हालांकि इसका संदेश केवल खाने तक सीमित नहीं है। यह हमें बताता है कि काम, जिम्मेदारियों और जानकारी का अत्यधिक बोझ भी तनाव और टालमटोल का कारण बन सकता है। कभी-कभी कम काम लेकर बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
सेइरी और सेइतोन – आसपास की सफाई, दिमाग की सफाई ये जापानी 5S सिस्टम का हिस्सा हैं। सेइरी का अर्थ है जरूरी और गैर-जरूरी चीजों को अलग करना, जबकि सेइतोन का मतलब है चीजों को व्यवस्थित रखना। बिखरा हुआ कमरा, अव्यवस्थित डेस्क या भरा हुआ ईमेल इनबॉक्स किसी भी काम को शुरू करने में बाधा बन सकता है। जब आपका वातावरण व्यवस्थित होता है, तो ध्यान केंद्रित करना और काम शुरू करना आसान हो जाता है। (Photo Source: Pexels)
जापानी पोमोडोरो तकनीक – छोटे-छोटे समय में काम करें पोमोडोरो तकनीक में 25 मिनट तक पूरी एकाग्रता के साथ काम किया जाता है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। बड़े और मुश्किल काम अक्सर डरावने लगते हैं, लेकिन जब उन्हें छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है तो वे ज्यादा आसान महसूस होते हैं। यह तकनीक ध्यान बढ़ाने और टालमटोल कम करने में मदद करती है। (Photo Source: Pexels)
किंत्सुगी माइंडसेट – अपनी कमियों को स्वीकार करें किंत्सुगी जापान की एक पारंपरिक कला है, जिसमें टूटी हुई मिट्टी की वस्तुओं को सोने से जोड़कर उनकी दरारों को छिपाने के बजाय खूबसूरती से दिखाया जाता है। जीवन में भी यह दर्शन सिखाता है कि गलतियां और असफलताएं शर्म की बात नहीं हैं। कई लोग असफलता के डर से काम शुरू नहीं करते। किंत्सुगी माइंडसेट हमें पूर्णता नहीं, बल्कि निरंतर प्रगति पर ध्यान देने की प्रेरणा देता है। (Photo Source: Unsplash)