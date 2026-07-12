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मानसून का मौसम पौधों के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है। बारिश, ठंडी हवा और पर्याप्त नमी की वजह से पौधों की बढ़वार तेज होती है। लेकिन यही मौसम नए होम गार्डनर्स के लिए कई चुनौतियां भी लेकर आता है। थोड़ी-सी लापरवाही पौधों में जड़ सड़ने, फंगस लगने या कीटों के हमले जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है। अगर आप भी इस बारिश के मौसम में अपने घर की बालकनी, छत या गार्डन को हरा-भरा रखना चाहते हैं, तो इन 7 आम गलतियों से बचना बेहद जरूरी है। (Photo Source: Gemini Generated Image