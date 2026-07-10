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बेकिंग सोडा सिर्फ खाना बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह घर की सफाई के लिए भी बेहद उपयोगी और किफायती उपाय है। इसकी मदद से बदबू दूर करने, नमी सोखने और हल्के दाग-धब्बों को साफ करने में आसानी होती है। हालांकि यह हर तरह की गहरी सफाई का विकल्प नहीं है, लेकिन नियमित सफाई के लिए यह एक बेहतरीन प्राकृतिक क्लीनर साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किन-किन घरेलू चीजों की सफाई में किया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)