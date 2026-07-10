कारपेट, सोफा और फ्रिज की बदबू होगी दूर, अपनाएं बेकिंग सोडा के ये 7 ट्रिक्स, महंगे क्लीनर की नहीं पड़ेगी जरूरत
Baking Soda Cleaning Hacks: बेकिंग सोडा सिर्फ किचन का जरूरी सामान नहीं, बल्कि घर की सफाई का भी बेहतरीन और किफायती उपाय है। इसकी मदद से कारपेट, गद्दे, सोफा, फ्रिज, जूते और डस्टबिन जैसी रोजमर्रा की चीजों की बदबू और गंदगी आसानी से दूर की जा सकती है।
बेकिंग सोडा सिर्फ खाना बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह घर की सफाई के लिए भी बेहद उपयोगी और किफायती उपाय है। इसकी मदद से बदबू दूर करने, नमी सोखने और हल्के दाग-धब्बों को साफ करने में आसानी होती है। हालांकि यह हर तरह की गहरी सफाई का विकल्प नहीं है, लेकिन नियमित सफाई के लिए यह एक बेहतरीन प्राकृतिक क्लीनर साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किन-किन घरेलू चीजों की सफाई में किया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
डस्टबिन को रखें फ्रेश कूड़ेदान में कचरा फेंकने के बाद अक्सर बदबू रह जाती है। नया लाइनर लगाने से पहले डस्टबिन के तल में थोड़ा बेकिंग सोडा छिड़क दें। समय-समय पर डस्टबिन को गुनगुने पानी और हल्के डिटर्जेंट से धोकर सुखाएं और फिर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें। (Photo Source: Pexels)
फ्रिज की बदबू हटाएं फ्रिज में रखी अलग-अलग चीजों की वजह से अक्सर बदबू आने लगती है। इसे दूर करने के लिए एक खुली कटोरी में बेकिंग सोडा भरकर फ्रिज के अंदर रख दें। इसे हर महीने बदलते रहें। चाहें तो बेकिंग सोडा से फ्रिज की शेल्फ और ड्रॉअर भी साफ कर सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
किचन की सतह को करें साफ बेकिंग सोडा सिंक, किचन काउंटर और अन्य सिरेमिक या कांच की सतहों की सफाई के लिए भी उपयोगी है। गीले स्पंज या कपड़े पर थोड़ा बेकिंग सोडा लगाकर दाग और जमी गंदगी को साफ करें। इसके बाद साफ पानी से पोंछकर सतह को चमकदार बना लें। (Photo Source: Pexels)
गद्दे की बदबू दूर करें समय के साथ गद्दे में पसीना और नमी जमा होने लगती है, जिससे उसमें बदबू आ सकती है। गद्दे से चादर हटाकर उस पर बेकिंग सोडा समान रूप से छिड़कें और कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। बाद में वैक्यूम क्लीनर से साफ करके नई चादर बिछा दें। हर 3 से 4 महीने में ऐसा करना फायदेमंद रहता है। (Photo Source: Pexels)
कार्पेट को करें फ्रेश कार्पेट में धूल, गंदगी और बदबू आसानी से जमा हो जाती है। इसे ताजा रखने के लिए कार्पेट पर बेकिंग सोडा की एक हल्की परत छिड़क दें और 15 से 30 मिनट तक छोड़ दें। अगर बदबू ज्यादा हो तो इसे रातभर भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद वैक्यूम क्लीनर से अच्छी तरह साफ कर लें। (Photo Source: Pexels)
जूतों की दुर्गंध हटाएं जूते या स्पोर्ट्स एक्सेसरीज में आने वाली बदबू को दूर करने के लिए उनमें थोड़ा बेकिंग सोडा डालकर रातभर छोड़ दें। सुबह अतिरिक्त पाउडर झाड़ दें या वैक्यूम कर लें। इससे नमी और दुर्गंध दोनों कम हो सकती हैं। (Photo Source: Pexels)