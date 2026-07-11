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हाल ही में जयपुर के एक स्कूल से सामने आए नौ वर्षीय बच्ची अमायरा के दुखद मामले ने एक बार फिर स्कूलों में होने वाली बुलिंग (Bullying) को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। मामले की जांच अभी जारी है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चे अक्सर अपनी परेशानी शब्दों में बताने से पहले अपने व्यवहार के जरिए उसके संकेत देने लगते हैं। इसलिए माता-पिता के लिए इन संकेतों को समय रहते पहचानना बेहद जरूरी है। (Photo Source: Pexels)