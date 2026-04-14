1 /7

14 अप्रैल 1891 को जन्मे डॉ. भीमराव अंबेडकर भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक रहे हैं। आमतौर पर उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी लेखनी में थी, जिसके जरिए उन्होंने समाज की गहराई में मौजूद असमानताओं और समस्याओं को उजागर किया। डॉ. अंबेडकर न सिर्फ एक महान विधिवेत्ता थे, बल्कि एक गहन चिंतक, अर्थशास्त्री और लेखक भी थे। जाति व्यवस्था, सामाजिक न्याय, धर्म और लोकतंत्र पर उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। आइए जानते हैं उनकी 6 ऐसी किताबों के बारे में, जिन्हें हर व्यक्ति को जरूर पढ़ना चाहिए-

(Photo Source: Express Archive)