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आजकल शहरों में घरों का आकार छोटा होता जा रहा है, इसलिए लोग वर्टिकल गार्डनिंग की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। बालकनी, टैरेस और गार्डन की दीवारों को सुंदर बनाने के लिए फूलों वाली बेलें (Flowering Creepers) बेहतरीन विकल्प साबित हो रही हैं। ये न सिर्फ घर को हरियाली और रंगों से भर देती हैं, बल्कि प्राकृतिक पर्दे (Living Curtain) की तरह काम करके गोपनीयता और ठंडक भी प्रदान करती हैं। अगर आप भी अपने घर को प्राकृतिक तरीके से सजाना चाहते हैं, तो इन 5 खूबसूरत फूलों वाली बेलों को जरूर लगाएं। (Photo Source: Pexels)