धूप से बचाव और प्राइवेसी दोनों, घर के गार्डन की खूबसूरती भी बढ़ाएंगे 5 फूलों वाली बेलें
अगर आप अपने घर की बालकनी, टैरेस या गार्डन को नेचुरल और आकर्षक तरीके से सजाना चाहते हैं, तो ये फूलदार बेलें बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं। ये न केवल आपके घर को रंगों और खुशबू से भर देंगी, बल्कि नेचुरल लिविंग कर्टेन बनकर गर्मी से राहत और प्राइवेसी भी प्रदान करेंगी।
आजकल शहरों में घरों का आकार छोटा होता जा रहा है, इसलिए लोग वर्टिकल गार्डनिंग की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। बालकनी, टैरेस और गार्डन की दीवारों को सुंदर बनाने के लिए फूलों वाली बेलें (Flowering Creepers) बेहतरीन विकल्प साबित हो रही हैं। ये न सिर्फ घर को हरियाली और रंगों से भर देती हैं, बल्कि प्राकृतिक पर्दे (Living Curtain) की तरह काम करके गोपनीयता और ठंडक भी प्रदान करती हैं। अगर आप भी अपने घर को प्राकृतिक तरीके से सजाना चाहते हैं, तो इन 5 खूबसूरत फूलों वाली बेलों को जरूर लगाएं। (Photo Source: Pexels)
बोगनवेलिया (Bougainvillea) बोगनवेलिया अपनी घनी पत्तियों और चमकीले फूलों के लिए मशहूर है। इसके फूल गुलाबी, लाल, नारंगी, बैंगनी और सफेद रंगों में आते हैं, जो किसी भी जगह को आकर्षक बना देते हैं। यह बेल तेजी से बढ़ती है और कुछ ही समय में दीवारों, ग्रिल और ट्रेलिस को पूरी तरह ढक लेती है। इसकी खास बात यह है कि इसे बहुत कम पानी की जरूरत होती है और यह तेज धूप में भी आसानी से बढ़ती है। (Photo Source: Pexels)
रंगून क्रीपर (Rangoon Creeper) रंगून एक बेहद आकर्षक और सुगंधित बेल है। इसके फूल पहले सफेद रंग के होते हैं, फिर गुलाबी और बाद में गहरे लाल रंग में बदल जाते हैं। यही वजह है कि यह बगीचे में अलग ही आकर्षण पैदा करती है। शाम के समय इसकी हल्की खुशबू वातावरण को महका देती है। गर्म और उष्णकटिबंधीय जलवायु में यह बहुत अच्छी तरह बढ़ती है। नियमित छंटाई करने से इसका आकार सुंदर बना रहता है। (Photo Source: Pexels)
पैशन फ्लावर (Passion Flower) अगर आप कुछ अलग और आकर्षक लगाना चाहते हैं तो पैशन फ्लावर बेहतरीन विकल्प है। इसके फूलों की बनावट बेहद अनोखी और कलात्मक होती है, जो देखने वालों का ध्यान तुरंत खींच लेती है। बैंगनी, सफेद और नीले रंगों में मिलने वाले इसके फूल दीवारों और ट्रेलिस पर शानदार दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह बेल तितलियों और मधुमक्खियों को भी आकर्षित करती है, जिससे आपके गार्डन की जैव विविधता बढ़ती है। (Photo Source: Pexels)
मॉर्निंग ग्लोरी (Morning Glory) मॉर्निंग ग्लोरी अपने बड़े और तुरहीनुमा फूलों के लिए जानी जाती है। इसके फूल नीले, बैंगनी, गुलाबी और सफेद रंगों में खिलते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके फूल सुबह खिलते हैं और शाम तक बंद हो जाते हैं। यह तेजी से फैलती है और कम समय में दीवारों, बाड़ों और ट्रेलिस को हरे-भरे फूलों से ढक देती है। (Photo Source: Pexels)
मधुमालती बेल (Madhumalti) मधुमालती बेल अपने घने फूलों और मनमोहक खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। इसके फूल लाल, गुलाबी और सफेद रंग के गुच्छों में खिलते हैं और रात के समय इनकी सुगंध और भी अधिक महसूस होती है। यह बेल तेजी से फैलती है और कुछ ही समय में बालकनी, गार्डन या प्रवेश द्वार पर प्राकृतिक फूलों का पर्दा तैयार कर देती है। (Photo Source: Pexels)