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महंगे एयर फ्रेशनर, रूम स्प्रे और सुगंधित मोमबत्तियां घर को कुछ समय के लिए महका सकती हैं, लेकिन अगर आप प्राकृतिक तरीके से अपने घर को ताजगी और लग्जरी खुशबू से भरना चाहते हैं तो सुगंधित पौधे बेहतरीन विकल्प हैं। ये पौधे न केवल वातावरण को महकाते हैं, बल्कि हवा को शुद्ध करने और घर में सुकूनभरा माहौल बनाने में भी मदद करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 पौधों के बारे में जो आपके घर को प्राकृतिक रूप से महका सकते हैं। (Photo Source: Pexels)