क्या आपको याद हैं बचपन के ये कलेक्शन, स्मार्टफोन आने से पहले बच्चों की दुनिया थीं ये 12 चीजें
स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के आने से पहले बच्चों का बचपन छोटी-छोटी चीजों को सहेजने और दोस्तों के साथ उन्हें साझा करने में बीतता था। कंचे, टाज़ो, स्टैम्प, कॉमिक्स और क्रिकेट कार्ड्स जैसी कई चीजें हर बच्चे की पसंदीदा कलेक्शन का हिस्सा थीं। आइए, बचपन की ऐसी ही 12 यादगार चीजों को फिर से याद…
आज के दौर में बच्चों का ज्यादातर समय मोबाइल, टैबलेट और वीडियो गेम्स में बीतता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब बचपन छोटी-छोटी चीजों को सहेजने, दोस्तों के साथ उन्हें बदलने और उनसे जुड़ी यादें बनाने में गुजरता था। स्टैम्प से लेकर टाजो और कंचों तक, ऐसी कई चीजें थीं जिन्हें इकट्ठा करना हर बच्चे का शौक हुआ करता था। आइए जानते हैं उन 12 चीजों के बारे में, जिन्होंने 90 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों के बचपन को यादगार बना दिया। (Photo Source: Pexels)
ऑडियो कैसेट एक समय ऐसा था जब संगीत सुनने का सबसे लोकप्रिय माध्यम ऑडियो कैसेट हुआ करते थे। बॉलीवुड गानों, भक्ति संगीत और पॉप एल्बम्स की कैसेट्स को लोग बड़े प्यार से संभालकर रखते थे। कैसेट स्टैंड लगभग हर घर का हिस्सा होता था। (Photo Source: Pexels)
ऑटोग्राफ बुक सोशल मीडिया के दौर से पहले स्कूल के आखिरी दिनों में ऑटोग्राफ बुक का खास महत्व होता था। दोस्त इसमें शुभकामनाएं, यादगार संदेश और छोटे-छोटे स्केच बनाकर हमेशा के लिए यादें छोड़ जाते थे। (Photo Source: Pexels)
पुराने और विदेशी सिक्के कई परिवार पुराने भारतीय सिक्कों, स्मारक सिक्कों और विदेशों से लाए गए सिक्कों को संभालकर रखते थे। धीरे-धीरे यह शौक बच्चों तक पहुंच जाता था और उनका अपना छोटा-सा कॉइन कलेक्शन तैयार हो जाता था। (Photo Source: Pexels)
कॉमिक्स मोबाइल और ओटीटी से पहले बच्चों की दुनिया कॉमिक्स के इर्द-गिर्द घूमती थी। चाचा चौधरी, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, बिल्लू और पिंकी जैसे किरदार हर घर की किताबों की अलमारी में मिल जाते थे। कई बच्चे इन कॉमिक्स को संभालकर रखते थे और दोस्तों के साथ अदला-बदली भी करते थे। (Photo Source: Pexels)
क्रिकेट कार्ड्स च्यूइंग गम या स्नैक्स के पैकेट से मिलने वाले क्रिकेट कार्ड बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय थे। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ियों के कार्ड सबसे ज्यादा पसंद किए जाते थे। स्कूल में इन कार्ड्स की अदला-बदली आम बात थी। (Photo Source: Pexels)
फैंसी रबर और शार्पनर स्कूल के दिनों में खुशबूदार रबर, कार्टून वाले शार्पनर और अलग-अलग आकार की स्टेशनरी बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय थी। कई बच्चे इन्हें इस्तेमाल करने की बजाय केवल कलेक्शन के लिए संभालकर रखते थे। (Photo Source: Pexels)
ग्रीटिंग कार्ड्स जन्मदिन, नए साल या त्योहारों पर मिलने वाले ग्रीटिंग कार्ड्स को बच्चे और बड़े दोनों संभालकर रखते थे। हाथ से लिखे संदेश इन कार्ड्स को और भी खास बना देते थे, जिन्हें लोग वर्षों तक सहेजकर रखते थे। (Photo Source: Pexels)
की-चेन घूमने-फिरने के दौरान खरीदे गए रंग-बिरंगे की-चेन बच्चों के पसंदीदा कलेक्शन में शामिल होते थे। कार्टून कैरेक्टर, छोटे खिलौने और चमकदार डिज़ाइन वाले की-चेन स्कूल बैग और पेंसिल बॉक्स की शोभा बढ़ाते थे। (Photo Source: Pexels)
कंचे गली-मोहल्लों में कंचों का खेल बच्चों का सबसे पसंदीदा खेल हुआ करता था। रंग-बिरंगे कांच के कंचों को जीतना और उनका बड़ा कलेक्शन बनाना किसी उपलब्धि से कम नहीं माना जाता था। अच्छे निशानेबाज बच्चों की पूरे मोहल्ले में अलग पहचान होती थी। (Photo Source: Pexels)
डाक टिकट (स्टैम्प) स्टैम्प कलेक्शन केवल एक शौक नहीं बल्कि सीखने का भी जरिया था। अलग-अलग देशों और भारत के विभिन्न विषयों पर बने डाक टिकट बच्चों को इतिहास, संस्कृति, वन्यजीव और त्योहारों के बारे में जानकारी देते थे। नई टिकट मिलना किसी खजाने से कम नहीं लगता था। (Photo Source: Pexels)
स्टिकर्स ग्लिटर स्टिकर्स, कार्टून कैरेक्टर और रंग-बिरंगे डिजाइन वाले स्टिकर्स बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय थे। इन्हें नोटबुक, अलमारी, पेंसिल बॉक्स और स्कूल बैग पर चिपकाना और दोस्तों के साथ एक्सचेंज करना एक अलग ही मजा देता था। (Photo Source: Pexels)