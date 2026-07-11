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आज के दौर में बच्चों का ज्यादातर समय मोबाइल, टैबलेट और वीडियो गेम्स में बीतता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब बचपन छोटी-छोटी चीजों को सहेजने, दोस्तों के साथ उन्हें बदलने और उनसे जुड़ी यादें बनाने में गुजरता था। स्टैम्प से लेकर टाजो और कंचों तक, ऐसी कई चीजें थीं जिन्हें इकट्ठा करना हर बच्चे का शौक हुआ करता था। आइए जानते हैं उन 12 चीजों के बारे में, जिन्होंने 90 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों के बचपन को यादगार बना दिया। (Photo Source: Pexels)