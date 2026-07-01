सिर्फ गाजर का हलवा ही नहीं, इन 11 सब्जियों से भी बनती हैं लाजवाब मिठाइयां
Indian sweets made with vegetables: भारतीय खानपान की सबसे बड़ी खासियत इसकी विविधता है। जहां एक ओर पारंपरिक मिठाइयां दूध, मावा और बेसन से बनती हैं, वहीं दूसरी ओर कई ऐसी अनोखी मिठाइयां भी हैं जो साधारण सब्जियों से तैयार की जाती हैं।
भारतीय मिठाइयों का नाम लेते ही दिमाग में पनीर, खोया, बेसन, सूजी या दूध से बनी मिठाइयों की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कई ऐसी ट्रेडिशनल मिठाइयां भी हैं, जो अलग-अलग सब्जियों से बनाई जाती हैं? इन मिठाइयों का स्वाद इतना लाजवाब होता है कि पहली बार खाने वाला भी यह अंदाजा नहीं लगा पाता कि इनमें सब्जियों का इस्तेमाल किया गया है। सर्दियों से लेकर त्योहारों और खास अवसरों तक, ये मिठाइयां देश के अलग-अलग राज्यों की रसोई की खास पहचान हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 11 अनोखी भारतीय मिठाइयों के बारे में। (Photo Source: Pexels)
चुकंदर का हलवा चुकंदर का हलवा अपने प्राकृतिक लाल रंग और हल्की मिठास के कारण अलग पहचान रखता है। इसे घी में भूनने के बाद दूध, चीनी और सूखे मेवों के साथ पकाया जाता है। यह देखने में भी आकर्षक लगता है और स्वाद में भी बेहतरीन होता है। (Photo Source: Pexels)
गाजर का हलवा सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मिठाइयों में गाजर का हलवा शामिल है। कद्दूकस की हुई लाल गाजर को घी, फुल क्रीम दूध और चीनी के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है। अंत में इसमें इलायची और भुने हुए काजू-बादाम डालकर गर्मागर्म परोसा जाता है। (Photo Source: Pexels)
लौकी का हलवा अगर आपको लगता है कि लौकी सिर्फ सब्जी के रूप में ही अच्छी लगती है, तो लौकी का हलवा जरूर चखें। कद्दूकस की हुई लौकी को घी में भूनकर दूध, चीनी, इलायची और मेवों के साथ पकाया जाता है। यह हलवा हल्का, स्वादिष्ट और सुगंध से भरपूर होता है। (Photo Source: Pixabay)
लहसुन की खीर लहसुन की खीर राजस्थान और उत्तर प्रदेश की पारंपरिक मिठाइयों में गिनी जाती है। इसमें लहसुन की कलियों को पहले उबालकर घी में हल्का भून लिया जाता है, फिर दूध, चीनी, इलायची और सूखे मेवों के साथ पकाया जाता है। सही तरीके से बनने पर इसमें लहसुन की तेज गंध नहीं रहती और इसका स्वाद काफी अलग और क्रीमी होता है। (Photo Source: Pexels)
परवल की मिठाई उत्तर भारत में लोकप्रिय यह खास मिठाई परवल से बनाई जाती है। परवल को छीलकर उसके अंदर मीठा मावा, पिस्ता और बादाम की स्टफिंग भरी जाती है। देखने में आकर्षक और स्वाद में बेहद खास यह मिठाई त्योहारों पर खूब पसंद की जाती है। (Photo Source: Pixabay)
पेठा आगरा का प्रसिद्ध पेठा सफेद कद्दू (ऐश गार्ड) से बनाया जाता है। कद्दू के टुकड़ों को पहले चूने के पानी में भिगोया जाता है, फिर उबालकर चीनी की चाशनी में पकाया जाता है। इसके बाद यह पारदर्शी और रसदार बन जाता है। आजकल केसर पेठा, अंगूरी पेठा और स्टफ्ड पेठा जैसी कई वैरायटी भी उपलब्ध हैं। (Photo Source: Pexels)
कद्दू का हलवा कद्दू का हलवा, जिसे सीताफल का हलवा भी कहा जाता है, कई राज्यों में त्योहारों और खास अवसरों पर बनाया जाता है। कद्दूकस किए हुए कद्दू को दूध, घी और चीनी के साथ पकाकर तैयार किया जाता है। इसका स्वाद हल्का और बेहद सुकून देने वाला होता है। (Photo Source: Pexels)
प्याज की खीर प्याज की खीर सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह मुगलई और अवधी व्यंजनों का हिस्सा रही है। इसमें प्याज को खास तरीके से उबालकर उसकी तीक्ष्णता कम की जाती है, फिर दूध, चीनी और चावल के साथ पकाकर इलायची, केसर और सूखे मेवों से सजाया जाता है। (Photo Source: Pexels)
मूली का हलवा मूली का हलवा कम लोगों ने चखा होगा, लेकिन यह सर्दियों की खास मिठाइयों में से एक है। कद्दूकस की हुई मूली को दूध और चीनी के साथ पकाकर तैयार किया जाता है। अच्छी तरह पकने पर इसकी तीखी गंध खत्म हो जाती है और इसका स्वाद बेहद लाजवाब हो जाता है। (Photo Source: Pixabay)
शकरकंद का हलवा शकरकंद से बना हलवा स्वाद के साथ-साथ पेट भरने वाला भी होता है। उबली हुई शकरकंद को मैश करके घी में भूनने के बाद इसमें चीनी, इलायची और सूखे मेवे मिलाए जाते हैं। इसका स्वाद हल्का मीठा और बेहद मुलायम होता है। (Photo Source: Pexels)