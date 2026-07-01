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भारतीय मिठाइयों का नाम लेते ही दिमाग में पनीर, खोया, बेसन, सूजी या दूध से बनी मिठाइयों की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कई ऐसी ट्रेडिशनल मिठाइयां भी हैं, जो अलग-अलग सब्जियों से बनाई जाती हैं? इन मिठाइयों का स्वाद इतना लाजवाब होता है कि पहली बार खाने वाला भी यह अंदाजा नहीं लगा पाता कि इनमें सब्जियों का इस्तेमाल किया गया है। सर्दियों से लेकर त्योहारों और खास अवसरों तक, ये मिठाइयां देश के अलग-अलग राज्यों की रसोई की खास पहचान हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 11 अनोखी भारतीय मिठाइयों के बारे में। (Photo Source: Pexels)