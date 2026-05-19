खट्टे स्वाद का देसी तड़का: जानिए भारत के अलग-अलग राज्यों की खास सामग्री, जो बनाती हैं स्वाद खास
Sour Ingredients: भारतीय खानपान में खट्टे स्वाद वाली ये सामग्री सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ातीं, बल्कि पारंपरिक खानपान और स्थानीय संस्कृति का भी अहम हिस्सा हैं। चलिए जानते हैं अलग-अलग राज्यों में इस्तेमाल होने वाले इन देसी इंग्रीडिएंट्स के बारे में जो भारतीय खाने को और भी विविध और खास बनाते हैं।
भारतीय खाने की पहचान उसके मसालों और अलग-अलग स्वादों से होती है। मीठा, नमकीन, तीखा और खट्टा इन सभी स्वादों का संतुलन ही भारतीय व्यंजनों को खास बनाता है। इनमें खट्टापन एक ऐसा स्वाद है जो खाने को ताजगी और अलग पहचान देता है। खासकर गर्मियों के मौसम में खट्टे स्वाद वाली चीजें शरीर को ठंडक पहुंचाने और पाचन बेहतर करने में मदद करती हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में कई ऐसे फल, पत्ते और सामग्री इस्तेमाल की जाती हैं जो खाने में अनोखा खट्टापन जोड़ती हैं। आइए जानते हैं भारत के कुछ लोकप्रिय खट्टे इंग्रीडिएंट्स के बारे में। (Photo Source: Pexels)
अंबाडे या हॉग प्लम गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाने वाला यह छोटा हरा फल अपने खट्टे स्वाद के लिए जाना जाता है। इससे करी, अचार और चटनियां बनाई जाती हैं। मानसून के मौसम में इसका स्वाद और उपयोग दोनों बढ़ जाते हैं। (Photo Source: Pexels)
बिलिंबी केरल और तटीय कर्नाटक में मिलने वाला बिलिंबी, जिसे स्थानीय भाषा में इरुम्बन पुली या बिम्बली कहा जाता है, बहुत खट्टा हरा फल होता है। इसका इस्तेमाल खासतौर पर मछली की करी, अचार और प्रिजर्व बनाने में किया जाता है। कोस्टल एरिया में यह बेहद लोकप्रिय है। (Photo Source: Pexels)
एलीफेंट एप्पल असम और पूर्वोत्तर भारत में एलीफेंट एप्पल, जिसे स्थानीय भाषा में ‘ओउ टेंगा’ कहा जाता है, बेहद लोकप्रिय है। इसका अनोखा खट्टा स्वाद और रेशेदार बनावट मछली की करी और दालों में इस्तेमाल की जाती है। यह पूर्वोत्तर भारत की ट्रेडिशनल रसोई का अहम हिस्सा है। (Photo Source: Pexels)
करोंदा उत्तर और मध्य भारत में करोंदा एक छोटा, खट्टा और हल्का कसैला स्वाद वाला फल है। इसका उपयोग अचार, चटनी और मुरब्बे बनाने में किया जाता है। विटामिन C से भरपूर करोंदा सेहत के लिए भी बेहद लाभकारी माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
कोकम महाराष्ट्र और गोवा के पश्चिमी घाटों में पाया जाने वाला कोकम गहरे बैंगनी रंग का फल है। इसकी सूखी छाल का उपयोग करी, दाल और सीफूड डिशेज में खट्टापन लाने के लिए किया जाता है। गोवा और महाराष्ट्र में इससे बनने वाली सोल कढ़ी एक बेहद लोकप्रिय और ठंडक देने वाला ड्रिंक है। (Photo Source: Pexels)
नींबू और लाइम पूरे भारत में खट्टे स्वाद की बात हो और नींबू का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाट पर निचोड़ा गया नींबू, अचार, सलाद और कोल्ड ड्रिंक हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। इसकी ताजगी भरी खटास भारतीय खाने को और भी स्वादिष्ट बना देती है। (Photo Source: Pexels)
कच्चा आम पूरे भारत में पसंद किया जाने वाला कच्चा आम सबसे बहुपयोगी खट्टे फलों में से एक है। इसका तीखा और ताजा खट्टापन चटनी, अचार, दाल और पेयों में खूब इस्तेमाल होता है। उत्तर भारत में आम पन्ना और दक्षिण भारत में मैंगो राइस जैसे व्यंजन इसकी लोकप्रियता को दर्शाते हैं। गर्मियों में कच्चा आम स्वाद के साथ-साथ शरीर को ठंडक भी देता है। (Photo Source: Pexels)
रोसेल की पत्तियां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इन्हें ‘गोंगूरा’ कहा जाता है और ये अपने प्राकृतिक खट्टे स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं। इससे बनी गोंगूरा पचड़ी सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है। इसके अलावा इसे दाल और मांस के साथ भी पकाया जाता है। (Photo Source: Pexels)
इमली दक्षिण भारत से लेकर देश के कई अन्य हिस्सों तक इमली का मीठा-खट्टा स्वाद भारतीय व्यंजनों का अहम हिस्सा है। सांभर, रसम, चटनियों और चाट में इसका उपयोग खाने को एक खास गहराई देता है। इमली न सिर्फ स्वाद बढ़ाती है, बल्कि पाचन के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। (Photo Source: Pexels)