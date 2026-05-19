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भारतीय खाने की पहचान उसके मसालों और अलग-अलग स्वादों से होती है। मीठा, नमकीन, तीखा और खट्टा इन सभी स्वादों का संतुलन ही भारतीय व्यंजनों को खास बनाता है। इनमें खट्टापन एक ऐसा स्वाद है जो खाने को ताजगी और अलग पहचान देता है। खासकर गर्मियों के मौसम में खट्टे स्वाद वाली चीजें शरीर को ठंडक पहुंचाने और पाचन बेहतर करने में मदद करती हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में कई ऐसे फल, पत्ते और सामग्री इस्तेमाल की जाती हैं जो खाने में अनोखा खट्टापन जोड़ती हैं। आइए जानते हैं भारत के कुछ लोकप्रिय खट्टे इंग्रीडिएंट्स के बारे में। (Photo Source: Pexels)