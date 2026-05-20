1 /11

भारत में कई ऐसे ब्रांड हैं, जिनके नाम और पहचान इतने अंतरराष्ट्रीय लगते हैं कि ज्यादातर लोग उन्हें विदेशी मान लेते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई ब्रांड भारतीय कंपनियों के स्वामित्व में हैं और देश में ही संचालित होते हैं। फैशन से लेकर ऑटोमोबाइल और लाइफस्टाइल तक, ये ब्रांड भारतीय बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बना चुके हैं। आइए जानते हैं ऐसे 10 भारतीय ब्रांडों के बारे में, जिन्हें लोग अक्सर विदेशी समझने की गलती करते हैं।