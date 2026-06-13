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गर्मियों और मानसून के बीच का समय यानी जून और जुलाई ट्रैवल लवर्स के लिए किसी सौगात से कम नहीं होता। इस दौरान देश के कई पहाड़ी और प्राकृतिक पर्यटन स्थल अपने सबसे खूबसूरत रूप में नजर आते हैं। कहीं बर्फ से ढकी चोटियां आकर्षित करती हैं तो कहीं हरियाली और झरनों की खूबसूरती मन मोह लेती है। अगर आप भी इस मौसम में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो भारत की ये 10 जगहें आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। (Photo Source: Pexels)