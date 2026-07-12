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बारिश का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं और गरमा-गरम खाने की इच्छा लेकर आता है। ऐसे में अक्सर लोग पकौड़े, समोसे और अन्य तली-भुनी चीजें खाना पसंद करते हैं। हालांकि, इनका अधिक सेवन स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकता है। अगर आप मानसून में स्वाद के साथ सेहत का भी ध्यान रखना चाहते हैं, तो कुछ हेल्दी स्नैक्स बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। ये न केवल आपकी भूख शांत करेंगे, बल्कि शरीर को जरूरी पोषक तत्व देकर इम्यूनिटी मजबूत रखने में भी मदद करेंगे। आइए जानते हैं ऐसे 10 हेल्दी मानसून स्नैक्स के बारे में। (Photo Source: Pexels)