मानसून क्रेविंग को करें हेल्दी तरीके से शांत, ट्राई करें ये 10 पौष्टिक स्नैक्स
Rainy Season Diet: बारिश का मौसम गरमा-गरम स्नैक्स खाने की इच्छा बढ़ा देता है, लेकिन तली-भुनी चीजें सेहत पर भारी पड़ सकती हैं। ऐसे में स्वाद और पोषण का संतुलन बनाए रखने वाले हेल्दी स्नैक्स बेहतर विकल्प हैं। ये न केवल आपकी क्रेविंग शांत करेंगे, बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाने और शरीर को ऊर्जा देने में भी…
बारिश का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं और गरमा-गरम खाने की इच्छा लेकर आता है। ऐसे में अक्सर लोग पकौड़े, समोसे और अन्य तली-भुनी चीजें खाना पसंद करते हैं। हालांकि, इनका अधिक सेवन स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकता है। अगर आप मानसून में स्वाद के साथ सेहत का भी ध्यान रखना चाहते हैं, तो कुछ हेल्दी स्नैक्स बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। ये न केवल आपकी भूख शांत करेंगे, बल्कि शरीर को जरूरी पोषक तत्व देकर इम्यूनिटी मजबूत रखने में भी मदद करेंगे। आइए जानते हैं ऐसे 10 हेल्दी मानसून स्नैक्स के बारे में। (Photo Source: Pexels)
बेक्ड चुकंदर चिप्स अगर आपको चिप्स खाने का शौक है, तो तले हुए आलू के चिप्स की जगह बेक्ड चुकंदर चिप्स चुनें। जैतून के तेल और थोड़ा-सा सेंधा नमक डालकर ओवन में तैयार किए गए ये चिप्स एंटीऑक्सीडेंट और नाइट्रेट से भरपूर होते हैं। ये ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में भी मदद करते हैं और अतिरिक्त कैलोरी से बचाते हैं। (Photo Source: Pexels)
बेक्ड मूंग दाल खाखरा शाम की चाय के साथ अगर कुछ कुरकुरा खाने का मन हो, तो बेक्ड मूंग दाल खाखरा एक बेहतरीन विकल्प है। यह साबुत गेहूं और मूंग दाल से तैयार होता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं। यह तली हुई नमकीन की तुलना में कहीं अधिक हेल्दी है। (Photo Source: Pexels)
ग्रिल्ड मसाला पनीर कम वसा वाले दही, अदरक, लहसुन और अजवाइन जैसे मसालों में मैरिनेट किए गए पनीर के टुकड़ों को ग्रिल करके तैयार करें। यह स्नैक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। (Photo Source: Pexels)
हॉट एप्पल-दालचीनी ड्रिंक (बिना अल्कोहल) ताजे सेब के टुकड़ों को दालचीनी, लौंग और थोड़े-से शहद के साथ उबालकर तैयार किया गया यह गर्म पेय बारिश के मौसम में शरीर को गर्माहट देता है। यह पाचन में मदद करता है, मीठा खाने की इच्छा को संतुष्ट करता है और ठंडे मौसम में आरामदायक एहसास देता है। (Photo Source: Pexels)
मसाला मखाना देसी घी की कुछ बूंदों, हल्दी और सेंधा नमक के साथ हल्का भुना हुआ मखाना कम कैलोरी वाला स्वादिष्ट स्नैक है। इसमें मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो दिल और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। (Photo Source: Pexels)
रोस्टेड मिक्स नट्स और सीड्स बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज को हल्का भूनकर काली मिर्च के साथ खाएं। यह मिश्रण जिंक, विटामिन E और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है। (Photo Source: Pexels)
मसालेदार रोस्टेड चने हल्दी, चाट मसाला और थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल मिलाकर भुने हुए चने स्वाद और पोषण का बेहतरीन मेल हैं। इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है, जो लंबे समय तक पेट भरा रखता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह तले हुए पकौड़ों का एक हेल्दी विकल्प है। (Photo Source: Pexels)
स्टीम्ड कॉर्न भेल बारिश के मौसम में गर्मागर्म स्टीम्ड कॉर्न भेल का स्वाद अलग ही होता है। उबले हुए स्वीट कॉर्न में प्याज, टमाटर, हरा धनिया और नींबू का रस मिलाकर तैयार की गई यह भेल फाइबर और विटामिन C से भरपूर होती है। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पाचन के लिए भी अच्छी मानी जाती है। (Photo Source: Pexels)
शकरकंद चाट उबले या एयर-फ्राइड शकरकंद के टुकड़ों में नींबू का रस और भुना जीरा डालकर तैयार की गई चाट स्वाद और पोषण दोनों से भरपूर होती है। शकरकंद में विटामिन A और बीटा-कैरोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, जो इम्यून सिस्टम और श्वसन तंत्र को मजबूत रखने में मदद करता है। (Photo Source: Pexels)