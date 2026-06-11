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मानसून का मौसम जहां हरियाली और ठंडक लेकर आता है, वहीं यह मच्छरों की संख्या भी तेजी से बढ़ा देता है। मच्छर न केवल परेशान करते हैं बल्कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि मच्छर केवल गंदे पानी में पनपते हैं, लेकिन घर और आसपास मौजूद कई सामान्य चीजें भी इनके लिए आदर्श प्रजनन स्थल बन सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसी 10 चीजों के बारे में जो आपके घर में मच्छरों को आकर्षित कर सकती हैं। (Photo Source: Pexels)