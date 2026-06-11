बारिश के मौसम में मच्छरों का आतंक बढ़ाने वाली 10 बड़ी गलतियां, घर में रखी ये आम चीजें देती हैं न्योता
Make Your Home Mosquito-Friendly: मानसून के दौरान थोड़ी-सी सावधानी बरतकर आप मच्छरों की संख्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं और डेंगू, मलेरिया तथा चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।
मानसून का मौसम जहां हरियाली और ठंडक लेकर आता है, वहीं यह मच्छरों की संख्या भी तेजी से बढ़ा देता है। मच्छर न केवल परेशान करते हैं बल्कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि मच्छर केवल गंदे पानी में पनपते हैं, लेकिन घर और आसपास मौजूद कई सामान्य चीजें भी इनके लिए आदर्श प्रजनन स्थल बन सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसी 10 चीजों के बारे में जो आपके घर में मच्छरों को आकर्षित कर सकती हैं। (Photo Source: Pexels)
जाम हुई छत की नालियां बारिश के दौरान पत्तियां, टहनियां और कचरा छत की नालियों में फंस जाते हैं। इससे पानी जमा हो जाता है, जो मच्छरों के अंडे देने और लार्वा विकसित होने के लिए आदर्श स्थान बन जाता है। (Photo Source: Pexels)
गमलों के नीचे रखी ट्रे और तश्तरियां पौधों को अधिक पानी देने या बारिश होने पर गमलों के नीचे रखी ट्रे में पानी जमा हो जाता है। यह थोड़ी-सी स्थिर जलराशि भी मच्छरों के प्रजनन के लिए पर्याप्त होती है। (Photo Source: Pexels)
बिना ढके रेन बैरल बारिश का पानी संग्रह करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खुले ड्रम या बैरल मच्छरों को आकर्षित करते हैं। यदि इन्हें ढक्कन या जाली से न ढका जाए तो मच्छर आसानी से इनमें अंडे दे सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
लंबी घास और खरपतवार बगीचे में उगी लंबी घास और घने खरपतवार नमी को बनाए रखते हैं और छायादार वातावरण तैयार करते हैं। मच्छर दिन के समय ऐसे ठंडे और नम स्थानों में आराम करना पसंद करते हैं। (Photo Source: Pexels)
पेड़ों के खोखले तने और ठूंठ पेड़ों के खोखले हिस्सों या पुराने ठूंठों में बारिश का पानी जमा हो जाता है। छाया होने के कारण यह पानी जल्दी नहीं सूखता और मच्छरों के लिए सुरक्षित प्रजनन स्थल बन जाता है। (Photo Source: Pexels)
खुले कूड़ेदान और खाली बोतलें खुले कूड़ेदान, प्लास्टिक की बोतलें और खाली डिब्बे बारिश का पानी जमा कर लेते हैं। मच्छरों को पनपने के लिए बड़े जलाशय की जरूरत नहीं होती, थोड़ी-सी पानी की मात्रा भी काफी होती है। (Photo Source: Pexels)
गंदे बर्डबाथ बगीचे में रखे बर्डबाथ पक्षियों को आकर्षित करते हैं, लेकिन यदि उनका पानी नियमित रूप से न बदला जाए तो वे मच्छरों के लिए प्रजनन स्थल बन सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
तिरपाल और कवर पर जमा पानी फर्नीचर, लकड़ियों या ग्रिल को ढकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तिरपाल पर अक्सर पानी जमा हो जाता है। इसकी सिलवटों में रुका पानी लंबे समय तक बना रह सकता है, जिससे मच्छरों को पनपने का मौका मिलता है। (Photo Source: Pexels)
घने ग्राउंड कवर पौधे आइवी जैसे जमीन पर फैलने वाले घने पौधे और अधिक मल्च नमी को बनाए रखते हैं। यह वातावरण मच्छरों को छिपने और जीवित रहने में मदद करता है। (Photo Source: Pexels)
पुराने टायर और बच्चों के खिलौने बाहर पड़े पुराने टायर, प्लास्टिक की बाल्टियां, स्लाइड और अन्य खिलौनों में बारिश का पानी जमा हो जाता है। इनकी बनावट के कारण पानी आसानी से नहीं निकलता, जिससे मच्छरों का जीवन चक्र तेजी से पूरा होता है। (Photo Source: Pexels)